La declaración de Julito anula el argumento del «lawfare» y las tesis de la Moncloa sobre el caso Zapatero

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra CHEMA MOYA

El empresario asegura que el expresidente lideraba Análisis Relevante y los dueños de Plus Ultra avalan los datos obtenidos en el teléfono intervenido en EE. UU.

22 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La declaración ante el juez José Luis Calama de Julio Martínez Martínez, Julito, se suma al escrito que ya presentó ante el juez señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como el mediador para el rescate

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