La declaración de Julito anula el argumento del «lawfare» y las tesis de la Moncloa sobre el caso Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra CHEMA MOYA

La declaración ante el juez José Luis Calama de Julio Martínez Martínez, Julito, se suma al escrito que ya presentó ante el juez señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como el mediador para el rescate