La declaración de Julito anula el argumento del «lawfare» y las tesis de la Moncloa sobre el caso Zapatero
MADRID / LA VOZ
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El empresario asegura que el expresidente lideraba Análisis Relevante y los dueños de Plus Ultra avalan los datos obtenidos en el teléfono intervenido en EE. UU.22 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La declaración ante el juez José Luis Calama de Julio Martínez Martínez, Julito, se suma al escrito que ya presentó ante el juez señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como el mediador para el rescate