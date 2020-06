Luis Veira: «Estamos contentos con la respuesta del público»

0

Luis Veira fue el primer cocinero con estrella Michelin en Galicia que volvió a abrir las puertas de su restaurante, el Árbore da Veira. Además, regresó tras el parón provocado por el coronavirus inaugurando con Iria Espinosa la Taberna 5 Mares. «Estamos contentos con la respuesta del público. La ocupación está siendo buena», destaca el chef.

Veira resalta la ubicación de los locales en el monte de San Pedro y las características de los mismos: «Se nota que es un espacio único, en el que hay sitio suficiente para mantener la distancia y la gente se siente segura. Se dan varias claves para que nuestro negocio funcione. Si estuviera en San Andrés, con todo el personal que tengo, miedo me daba. Aquí tengo hasta un monte para que los clientes puedan pasear». El nivel de reservas está siendo bueno, en parte también por la reciente aparición en televisión de Luis Veira al participar en el programa MasterChef. También ayuda la inauguración de la taberna, ya que «muchos vienen por ser novedad y con ganas de probar las propuestas». El ritmo de trabajo es bueno y eso ha provocado que casi todos los trabajadores hayan vuelto a sus puestos: «Siguen en ERTE los profesionales del equipo de eventos, ya que, por el momento, no podemos hacerlos. Estudiaremos la normativa para tener claro qué actividades podremos desarrollar. A partir de ahí volveremos a estar todos, porque ya hay ganas de que el equipo al completo esté trabajando».

La buena respuesta del público es una inyección de ánimo y eso que todavía hay factores que provocan que la afluencia no sea toda la que podría. «Aún hay mucha gente teletrabajando, y otras empresas que no dejan salir a comer a los empleados. También está influyendo estos días que los niños no tengan que ir al colegio y los padres se quedan con ellos y, además, faltan los turistas. Pero, aún así, la valoración es que estamos encantados», explica Luis Veira.