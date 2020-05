Médicos de primaria piden que se pare el estudio de seroprevalencia

0

A CORUÑA 07/05/2020 12:43 h

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria considera que el Sergas debería paralizar la realización del estudio epidemiológico de seroprevalencia, toda vez que todo apunta a que no van a variar los resultados, que hasta ahora arrojan un 1% de positivos, y por el contrario sobrecargan de forma importante al personal de los centros de salud.

Además, el colectivo lamenta que sigan practicándose estos test mientras los mismos equipos de atención primaria no tienen acceso a realizárselos a pacientes con sospechas de estar contagiados en sus casas.

La Agamfec recuerda que el Sergas anunció el 22 de marzo a través de su página web el inicio del estudio para definir la dimensión de la epidemia del coronavirus, programando la realización de 100.000 pruebas a la población. Lamentan que los profesionales tuvieran que enterarse del estudio por los medios de comunicación y subrayan que el peso de su realización recae, sobre todo, en el personal de enfermería de los centros de atención primaria, que debe contactar con las personas seccionadas, obtener su permiso, realizarles una encuesta, citarlos, practicarles la punción en el dedo y registrar el proceso en la historia clínica.

El colectivo lamenta seguir desconociendo cuestiones sobre el estudio como el tipo, cálculo, precisión, tamaño de la muestra o la gestión de los datos y su análisis, pero "o que sí sabemos é que a carga de traballo non é desprezable", apunta la asociación, que recuerda que los equipos han tenido que dedicar un buen número de enfermeras al estudio, mientras el resto tiene que asumir las tareas que hasta ahora realizaban sus compañeras. Ademas, recuerdan que tanto la movilización de profesionales, como de la población sana, "non está exenta dun incremento do risco de transmisión".

Dado que los resultados obtenidos hasta e momento arrojan un índice de positivos en torno al 1 %, todo apunta a que "os datos non mudarán por máis que se incremente a toma de mostras", añade la entidad antes de recalcar que "os estudos acostuman a interrumpirse cando os resultados mostran unha tendencia indiscutible".

De forma especial, la asociación de profesionales de atención primaria censura que mientras se emplean test "en abundancia" para este estudio, "seguimos sen dispor da posiibilidade de solicitar e practicar test diagnósticos a todos os casos sospeitosos", lo que los obliga a confinar en sus casas, a menudo por tiempo prolongado, tanto a enfermos como a sus contactos.

Por todo ello, la Agamfec considera que "compre concluir, dentro dunha análise coste/beneficio e considerando os costes de oportunidade xenerados, que o estudio debe rematar" y señala la necesidad de afrontar la nueva organización sanitaria para la desescalada, etapa en la que "a atención primaria debe xogar un papel fundamental, para o que precisa todos os recursos dispoñibles e un claro impulso da súa capacidade resolutiva". Algo que, dada la baja inmunidad de la población gallega, los médicos de cabecera consideran adquiere todavía mayor importancia. "Sen unha Atención Primaria forte e capaz os riscos de rebote, con datos de incidencia aínda máis grandes dos xa sufridos, non son menosprezables", advierte.

Junto a la finalización del estudio de seroprevalencia y la publicación de su análisis y resultados, solicita también que los test diagnósticos que se liberen queden a disposición de los servicios de primaria para su utilización en base a criterios clínicos.