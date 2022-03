Ana García Ana García Ana García Ana García Ana García Ana García Ana García Ana García Ana García Ana García

El faro de Punta Nariga, en Malpica, carece desde este martes de su elemento más característico: el Atlante de Manuel Coia. La emblemática escultura de bronce ha sido sustraída tras ser cortada con una radial. En el Concello, alertaron de los hechos a la Guardia Civil y a Portos de Galicia, si bien la joya es propiedad de la Autoridad Portuaria de A Coruña, desde donde no se pronunciaron al respecto. «Non damos crédito. Isto parécenos inaceptábel. A onde imos chegar?», se preguntaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Mar y Turismo, entre otras áreas, Alfredo Cañizo.

La obra de arte fue amputada de raíz, desde la base. Estaba situada en el punto más extremo de la icónica construcción de César Portela, que emula la proa de un barco. Con forma entre un humano y una gaviota, era su mascarón y miraba hacia el mar, a punto de volar. Ahora el que es el último faro levantado en España y el más moderno de Galicia, se queda sin su símbolo.

En el consistorio no descartan que el robo responda a la delicada situación económica que vive el país con la subida de los precios del combustible y de la luz, principalmente. En todo caso, condenan el acto vandálico y ya temen porque puedan darse más casos. «A ver se calquera día imos aparecer tamén sen a balea», expresó Cañizo, haciendo referencia a otra escultura de bronce que figura en las inmediaciones del puerto malpicán. «O que a levou, non creo que a queira como obra de arte, porque senón, non a cortaría cunha radial, penso eu. Máis ben, será para vender ó peso», añadió en base a sus estimaciones.