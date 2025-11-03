El joven acusado de asestar varias puñaladas a su padre pasará a disposición judicial

Apuñalamiento de un hombre en Carreira MARCOS CREO

Peleando por su vida seguía anoche el hombre de 57 años que la tarde del pasado sábado recibió varias puñaladas en Ribeira, presuntamente a manos de su hijo, mayor de edad. Precisamente, está previsto que el joven, detenido poco después de los hechos en el mismo lugar en el que su padre se desplomó sobre la calzada, pase hoy a disposición judicial para prestar declaración.

La víctima, que tras ser atendida en el Hospital Comarcal da Barbanza fue trasladada en ambulancia al Clínico de Santiago, se mantiene estable dentro de la gravedad, vigilada las 24 horas en la unidad de cuidados intensivos.

El hombre sufrió cortes en el cuello y tiene heridas por arma blanca en la espalda y la cabeza, así como un pulmón afectado.

Distintas fuentes señalaron que el presunto autor de los hechos no opuso resistencia ni intentó escapar cuando los agentes de la Policía Nacional de Ribeira se personaron en el lugar y lo esposaron para trasladarlo a comisaría, donde permanece desde entonces.

El suceso se produjo en el núcleo de Vixán, en la parroquia de Carreira, en la que la familia estaría alojada en una casa adquirida por un familiar.

Por ahora se desconocen las causas que motivaron la discusión que acabó con la presunta agresión del hijo, aunque parece que podría tener su origen en divergencias de tiempo atrás.

Ninguno de los implicados es natural del municipio de Ribeira y, aunque algunos residentes en el lugar de Carreira en el que se produjeron los hechos indicaron que únicamente acudían los fines de semana, otras fuentes indicaron que llevarían unos dos meses viviendo en la casa en la que comenzó el enfrentamiento.

La policía científica de la comisaría de Ribeira trabaja en el análisis de las muestras recogidas en el lugar, entre las que figura el mango del cuchillo que supuestamente empleó el joven contra su padre y que tiene restos de sangre.