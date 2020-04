Cholín, Luz y la París de Noia

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 11/04/2020 20:36 h

El verano pasado, la Panorama saltó el Tajo. En 2018, habían llegado hasta Jaraíz de la Vera y en agosto de 2019, su espectáculo vadeó el río más largo de la Península y plantó el escenario en Malpartida de Cáceres, donde, el 12 de agosto, la Panorama congregó a 2.000 personas, que habían pagado 5 euros en venta anticipada o 10 en taquilla y no han olvidado el buen rato ni la sorpresa que les produjo contemplar concierto tan inaudito.

Pero la reconquista no cesa. Este año, le toca a la París de Noia, que siguiendo los pasos de su gran orquesta rival y amiga, tocará en agosto en Jaraíz de la Vera, donde los 3.200 espectadores que asistieron el año pasado al show de Lito y sus panorámicos podrán comparar. La suerte está echada y la guerra de las orquestas trasciende el territorio gallego: también habrá batalla en Extremadura.

Todo esto, claro está, con permiso del Coronavirus porque esto de la música está fatal y la pandemia amenaza con asolar el país de las 10.000 verbenas y dejar Galicia en silencio, sin bailes, juegos de luces ni plataformas ascendentes, descendentes, impresionantes.

Por ahora, la música la pone Luz Casal por teléfono. Hace unos días, la cantante de Boimorto llamaba desde su móvil a Juan Antonio Abalo Pazos, más conocido en Vilagarcía por Cholín, y le daba una sorpresa de las gordas. «Buenas tardes, su nieto me ha dado su teléfono; soy Luz Casal», se presentó la cantante, pero Cholín no se amilanó y mantuvo con ella una conversación que da gusto escuchar en el Instagram de Luz (en la foto aparece con una blusa negra con estrellas rojas).

Cholín alaba a la cantante porque no ha dependido nunca de nadie y ha compuesto siempre su música y sus canciones. Luz Casal se enternece y hace una excepción con un hombre excepcional, con Cholín. «Le voy a cantar». Al vilagarciano le da lo mismo la canción que escoja ella porque se las sabe todas, pero le da una pista, los primeros acordes de Negra sombra, y la gran artista de Boimorto sigue y emociona con su concierto exclusivo y telefónico. Desgraciadamente, esa es la única música que podemos escuchar estos días: la de los balcones, la de las televisiones, la del teléfono...

Cholín es un señor excepcional de casi 92 años que cuando lo conocí con 53 ya era tan especial como ahora. No olvidaré la primera vez que entré en su tienda de electrodomésticos, al principio de Castelao, casi en la plaza de Galicia. Yo acababa de casarme y de cumplir 24 años. Mi único capital era que pronto cobraría mi primer sueldo y que tenía en el banco el resultante de restar a los gastos del banquete de boda el dinero recibido en regalos. O sea, casi nada, porque en aquel entonces, la gente regalaba cornucopias, figuritas falsas de Lladró, trípticos bizantinos hechos en los cursillos de la Sección Femenina y otras inutilidades semejantes.

Resumiendo, servidor no tenía un duro, pero Cholín me fio sin pedirme avales ni papeles bancarios. Así que entré en la tienda a curiosear y salí con una cocina, una lavadora, una nevera y sartenes, cazos, cazuelas y espumaderas. ¿Cómo olvidar a la persona que me facilitó preparar mi primera comida de casado? Así que detrás de la voz de Luz Casal se me iba la memoria. Pero cuando la cantante calló, volvió el silencio y la realidad: no hay música, no suenan las orquestas y solo la Panorama ha calculado que va a dejar de ganar 300.000 euros hasta el 17 de mayo.

En Galicia, hay 300 orquestas. Son el 20% de las que existen en España. La Asociación de Orquestas Profesionales asegura que agrupa a 1.500 formaciones y que de la actividad de esos grupos musicales, dependen 22.000 familias. Alrededor de ese mundo, está el universo de las carpas, el sonido, el montaje, la iluminación, el transporte... Y más allá, la hostelería, los puestos de churros, de golosinas, de pulpo... Sin verbenas no hay alegría y si no hay alegría, no hay vida.

Los responsables de las orquestas piden que los conciertos contratados se aplacen, pero que no se cancelen. Los previstos para abril no se pueden celebrar y no se cobran, pero mayo, junio y julio, por ahora, están fuera del estado de alarma y las orquestas piden esperar. Jaime Reyes es el representante que consiguió que la Panorama cruzara el Tajo y es quien llevará a la París de Noia a Jaraíz de la Vera este mes de agosto. Pide ayuda para los músicos y que puedan entrar en los ERTE para no obligar a los empresarios a despedirlos. Ahora son fijos discontinuos sin acceso a las regulaciones temporales de empleo.

«En España, hay unos 18.000 músicos de orquesta, unos 7.500 montadores de espectáculos y verbenas, más los técnicos y demás, unos 30.000 trabajadores a los que hay que sumar los dúos, los tríos y los quintetos musicales que no se consideran orquestas. No hay verbenas, no hay comuniones, no hay bodas...», dibuja Jaime un panorama desolador y la única música que suena es la voz de Luz Casal cantándole a Cholín por el iPhone: «Negra sombra que me asombras».