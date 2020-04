El enemigo invisible

0

La Voz de Galicia Jorge Rodríguez

02/04/2020 21:50 h

En estos días de confinamiento me he dedicado a leer todo tipo de información sobre este virus, noticias, informes, estudios, y me he decidido a escribir estas lineas, por si pudieran servir de algo. Soy biólogo y por tanto tengo un poco de conocimiento sobre la naturaleza de los virus. Lo que me preocupa, particularmente, son las razón por las que las medidas de confinamiento adoptadas en países como España o Italia no están dando el resultado contundente que cabría esperar. Estas son mis impresiones acerca de los motivos por los que no está siendo así.

En primer lugar, el confinamiento no es total. El país tiene que seguir funcionando y es necesario que una parte de la población siga en activo. Además, tenemos que salir de nuestras casas para proveernos de lo necesario para subsistir. Si todos permaneciésemos en nuestros domicilios durante 21 días, sin que nadie se moviese, los únicos contagios que se podrían producir se darían dentro de las familias y, por lo tanto, estarían controlados. En estos momentos, en definitiva, el confinamiento no es total, aún hay movimiento de personas, al ser completamente necesario. ¿Es posible que no sea suficiente, entonces?

Uno de los problemas con los que nos encontramos está en la naturaleza de este virus. Su período de incubación parece ser que es de catorce días, pero hay personas que desarrollan síntomas leves, e incluso son asintomáticas, que pueden tener capacidad de transmisión. Por lo tanto, existe un porcentaje de la población que anda relacionándose en el trabajo, en los supermercados, dentro de la policía, el Ejercito o los equipos sanitarios, que pueden contagiarse y convertirse en agentes de transmisión en las familias con las que conviven. ¿Cómo se podría evitar este contagio? Considero que la distancia social es lo mas importante.

Tenemos que ser cuidadosos en nuestras casas. Siempre que alguien salga a la calle puede estar expuesto al contagio. Hay que pensar que, tanto dentro de casa como fuera, todos estamos en esta situación. ¿Por que digo esto? Si miramos las cifras oficiales, el 29 de marzo nos dicen que hay 80.000 contagiados. Yo he hecho unas sencillas cuentas basándome en varias consideraciones.

Las cifras que apuntaba la Organización Mundial de la Salud para este virus eran aproximadamente las siguientes: de cada cien personas infectadas, ochenta desarrollan síntomas leves e incluso ninguno. De las otras veinte, quince requieren ingreso hospitalario y cinco ingresaran en las unidades de cuidados intensivos. Este estudio está hecho a partir de la evolución de la epidemia en China. Lo lógico es que España siga el mismo patrón. El virus se encuentra en ambos casos en un escenario virgen. No hay diferencias genéticas apreciables entre las dos poblaciones. Quizás la única diferencia estaría en un envejecimiento más acusado en España y Galicia, pero es un dato que desconozco.

Pues bien, los datos oficiales en España nos informan del número de ingresados y de quienes están en la uci, además de la cifra de muertes. Si los sumamos, obtenemos ese 20 % que calculaba la OMS. Son, aproximadamente, 60.000. Si hacemos una regla de tres, el 80% que nos falta serían unas 240.000 personas. Es decir, que el total de afectados en España a la altura del día 29 rondaba los 300.000. Pero las autoridades contabilizaban 80.000. ¿Dónde están los demás? Al parecer, muchos están en sus casas pasando la enfermedad, con una sintomatología que puede ser desde leve hasta la equivalente a una gripe fuerte. ¿Por qué no están contabilizados? Puede ser que, debido al desbordamiento, haya sido imposible hacer pruebas generalizadas. De todas maneras, estos no son casos preocupantes. Si están en sus casas, aislados, no debería haber problema. Sin embargo, existe una parte, probablemente bastante considerable, que sí nos debe preocupar: son quienes están en las primeras fases de la enfermedad, con síntomas muy leves o asintomáticos, y pueden estar contagiando.

La conclusión es que, aunque estemos confinados, debemos mantener la distancia social tanto fuera como dentro de la familia. Y tener mucho cuidado con todos los objetos que son de uso compartido. Después de utilizarlos, es imprescindible lavarse las manos.

El 1 de abril hice la misma cuenta en Galicia con las cifras oficiales, que en este caso sí se aproximan, casi perfectamente, a las premisas mencionadas anteriormente: 112 muertos, 157 pacientes en la uci y 807 hospitalizados. En total, 1.076 contagios en el sistema, que se corresponden con el 20 % que cita la OMS. Multiplicamos por cinco y obtenemos 5.380, que sería el total teórico. La Xunta nos decía que había entonces 4.058 casos activos, a los que se unían 259 altas; esto es, 4.317. Nos faltan 1.063 personas, que se corresponderían con los asintomáticos a los que no se les hizo pruebas. Serían un 20%.

Esto sí concuerda con los datos que ofreció Diamond Princess. Y la razón es que aquí se le hacen las pruebas a todos los sospechosos. Los datos en Galicia son correctos. En España tienen una desviación enorme.

Los datos del Diamond Princess, que fue un laboratorio flotante, apuntan a que en una primera fase hubo un 50 % de asintomáticos, de los cuales una parte desarrollaron síntomas leves posteriormente. Un 18 %, en cambio, no llegaron a desarrollarlos. El día 2 publica La Voz de Galicia que en China hay 1.367 asintomáticos, que equivalen a un 17 % del total de afectados.

La única manera de conocer el numero total de contagiados es hacer una prueba de anticuerpos a toda la población. Esto no es posible, pero sí se podría llevar a cabo un estudio estadístico aleatorio. Esto lo podría realizar el Instituto Nacional de Estadística en base a un determinado número de muestras manejable. Valdría la pena dedicar esos test, ahora que ya empiezan a estar disponibles, a calcular la dimensión real del problema. Seguro que se hará algún día, pero cuanto antes llegue ese día, mejor.

La cifra que arroja España, a pesar de ser muy alta, contiene una lectura positiva: se rebaja muchísimo la tasa de mortalidad, porque, si alcanzase un 9%, daría miedo. En el estudio de Diamond Princess fue del 1%.

Después de comparar todas estas evidencias, parece lógico concluir que los portadores asintomáticos son quienes están transmitiendo la enfermedad. Aunque no he encontrado de momento ningún estudio que lo avale, no veo otra explicación plausible, a la vista de su extraordinaria transmisión.