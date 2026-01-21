La acusación popular recurre el archivo del Caso Maruxaina

Protesta contra el primer archivo del Caso Maruxaina, en el 2021 PEPA LOSADA

La asociación Mujeres en Igualdad, Bumei, ha presentado recurso de apelación al auto del Juzgado de Viveiro que determinó el archivo provisional de la causa abierta por las grabaciones de mujeres orinando en la vía pública en la celebración de la fiesta de A Maruxaina en el año 2019, imágenes que fueron posteriormente subidas a páginas de contenido erótico.

La presidenta nacional de Bumei, Mari Fraga, reafirmó que las representantes de este colectivo, «como dijimos desde el principio, vamos a llegar hasta el final».

«No queremos que este caso se archive porque sí», dijo a EFE Fraga, quien insiste en la necesidad de que «se sigan las líneas de investigación» abiertas para dar con los responsables de las grabaciones y de su difusión.

«Queremos que se dé con el culpable o los culpables de los hechos», dijo la presidenta nacional de Bumei, quien confirmó a EFE que el recurso de apelación ya ha sido presentado por el representante legal de este colectivo, José Manuel Oliveros.

El Tribunal de Instancia de Viveiro -Plaza número 1- acordó el sobreseimiento provisional de la causa abierta tras las denuncias interpuestas por varias asistentes a la fiesta A Maruxaina, que tuvo lugar los días 10 y 11 de agosto de 2019 en San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, por haber sido grabadas mientras orinaban en la vía pública, imágenes que fueron subidas posteriormente a varias páginas web de contenido erótico.

De ese modo, la jueza accedió a la petición de la Fiscalía, que solicitó el sobreseimiento «por no haber motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores».