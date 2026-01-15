La acusación popular del Caso Maruxaina: «Agotaremos todas las vías posibles»

Protesta por el archivo inicial del Caso Maruxaina, en el 2021 PEPA LOSADA

La asociación de mujeres que ejerce la acusación popular, Bumei, manifestó este miércoles que está estudiando con sus servicios jurídicos la presentación de un recurso al auto que archiva provisionalmente el Caso Maruxaina y que tomará una decisión al respecto en los próximos días, aunque tiene «la intención de agotar todas las vías posibles». La presidenta de la agrupación, Mary Fraga, expone que están «desmotivadas» por la decisión de la jueza, pero afirma que seguirán «peleando hasta el final».

Desde Bumei lamentan que «desde el primer momento se intentó archivar el caso» y solicitan más medios para investigar. «¿Cómo van las mujeres a confiar en la Justicia y denunciar los delitos sufridos si ven que quedan impunes?», se preguntan.

Años de pelea judicial

El caso Maruxaina acumuló un retraso considerable. El Juzgado número 1 de Viveiro archivó inicialmente la causa al no apreciar el juez delito, decisión cuestionada con concentraciones ciudadanas y rebatida en el año 2021 por la Audiencia Provincial de Lugo. Más de seis años después, la causa se cerró ayer provisionalmente.