La solidaridad del comercio con la hostelería se extiende por Viveiro

Triunfa el gesto solidario con negocios cerrados por las restricciones debido a la pandemia

No es una campaña comercial al uso. No buscan el protagonismo, sino crear empatía. Quieren hacerle ver a la sociedad que cada uno somos el eslabón de una cadena. «Somos esenciales todos», explica una de las comerciantes que participa en esta iniciativa solidaria en apoyo al sector hostelero lanzada el lunes en Burela, municipio en el que se aplican limitaciones perimetrales y cierre temporal de la hostelería por estar hasta este lunes en alerta roja por covid-19. Este martes, el Sergas informó de que el municipio retrocedía al nivel naranja, pero mientras se mantengan las limitaciones y la hostelería no pueda abrir, los comerciantes que participan en esta campaña seguirán aplicando descuentos del 10% a los clientes que acudan a sus locales con tickets de consumiciones por reparto a domicilio o de recogida en cafeterías, bares o restaurantes del ayuntamiento.

