Comerciantes de Burela aplican descuentos en apoyo a la hostelería

La Voz de Galicia MARÍA CUADRADO

BURELA / LA VOZ 11/11/2020 05:00 h

No es una campaña comercial al uso. No buscan el protagonismo, sino crear empatía. Quieren hacerle ver a la sociedad que cada uno somos el eslabón de una cadena. «Somos esenciales todos», explica una de las comerciantes que participa en esta iniciativa solidaria en apoyo al sector hostelero lanzada el lunes en Burela, municipio en el que se aplican limitaciones perimetrales y cierre temporal de la hostelería por estar hasta este lunes en alerta roja por covid-19. Este martes, el Sergas informó de que el municipio retrocedía al nivel naranja, pero mientras se mantengan las limitaciones y la hostelería no pueda abrir, los comerciantes que participan en esta campaña seguirán aplicando descuentos del 10% a los clientes que acudan a sus locales con tickets de consumiciones por reparto a domicilio o de recogida en cafeterías, bares o restaurantes del ayuntamiento.

Durante la concentración del sábado a favor de la hostelería se comenzó a gestar un movimiento de apoyo que ha cuajado en esta «sentida» iniciativa, previamente comentada con hosteleros y que se disparó a través de las redes sociales. Rebeca García Castro, dueña de la lencería Él y Ella & Él y Ella Joven, fue una de las primeras en sumarse a la campaña, en marcha también en otros lugares: «Algo había que hacer. Hay que pensar que comercio y hostelería vamos de la mano. Sin uno, el otro no puede». Reconoce que si la situación es complicada para todos, para la hostelería aún lo es más, «obligados a estar cerrados. Es una sensación de impotencia». También Jennifer Ramos, responsable de Fragances&Colors, está con ellos: «Para que vexan que non están sós. Dentro das posibilidades de cada un, é unha maneira de volcarnos con eles. Vin a campaña nas redes e non dubidei en sumarme. Comercio e hostalería somos complementarios. Hoxe son eles e mañá podo ser eu a que me vexa nesa situación».

«Hay que pensar que comercio y hostelería vamos de la mano»

Isabel Castro, de Isabella, también participa porque sabe bien lo que es formar parte de la cadena: «El sector de la moda es junto con el de la hostelería el más perjudicado en esta crisis. No hay vida social y no se vende y, lo que es peor, no podemos pedir la mercancía a una semana, sino con un año de antelación. Esta situación nos cogió con toda la campaña de invierno». Cree que las crisis del covid y de Alcoa son la tormenta perfecta en A Mariña: «Hay que apostar por nuestros negocios, por el futuro». Considera que solo se mejorará la situación fomentando el consumo, continuando siendo responsables y haciendo campañas que creen ilusión en la gente, «que cada vez está más deprimida». «Para nosotros es un esfuerzo hacer el descuento del 10 % en las compras, pero es necesario crear empatía, ponerse en la piel del otro (..) Estamos abiertos con pérdidas».