En directo | Pedro Sánchez: «El compromiso del partido socialista con el feminismo es absoluto»

13.10

«Vamos a acabar la legislatura en el 2027»

«Vamos a buscar apoyos hasta debajo de las piedras para favorecer a la mayoría», sostiene Sánchez una vez más tras la pregunta sobre las relaciones actuales del PSOE con sus aliados del Gobierno. Y «vamos a acabar la legislatura en el 2027», confirma el jefe del Ejecutivo negando así la idea de dimitir, un hecho que solicitó a Rajoy en el pasado por los casos de corrupción en el PP, y convocar elecciones anticipadas

«El Gobierno quiere tender la mano con Junts», afirma Sánchez tras advertir que las realciones actuales «están rotas».

«Ser feminista no te hace infalible, pero sí marca el camino de lo que tienes que hacer», dice Pedro Sánchez cuestionado sobre los casos de denuncia de acoso sexual al socialista Salazar. Y puntualiza que la respuesta del partido socialista «está siendo contundente» y que han tomado «medidas cuando ha salido publicado en los medios de comunicación».