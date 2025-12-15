En directo | Pedro Sánchez: «El compromiso del partido socialista con el feminismo es absoluto»
ESPAÑA
El presidente del Gobierno anuncia un real decreto con la creación de un abono único de transporte para todo el país: 60 euros al mes y 30 euros para jóvenes menores de 26 años15 dic 2025 . Actualizado a las 13:23 h.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha oficializado este lunes la celebración de unas nuevas elecciones en la comunidad para el próximo 8 de febrero del 2026, tras el fracaso en las reuniones con Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos y la firma del decreto de disolución de las Cortes.
«Somos un Gobierno de coalición en minoría. Y tenemos una hoja de ruta muy ambiciosa, hemos pactado con el grupo minoritarios, con los agentes sociales, está todo ahí. Tenemos siete años haciendo todo lo que está ahí y le está sentado bien al país», afirma Pedro Sánchez.
«Vamos a buscar apoyos hasta debajo de las piedras para favorecer a la mayoría», sostiene Sánchez una vez más tras la pregunta sobre las relaciones actuales del PSOE con sus aliados del Gobierno. Y «vamos a acabar la legislatura en el 2027», confirma el jefe del Ejecutivo negando así la idea de dimitir, un hecho que solicitó a Rajoy en el pasado por los casos de corrupción en el PP, y convocar elecciones anticipadas
«El Gobierno quiere tender la mano con Junts», afirma Sánchez tras advertir que las realciones actuales «están rotas».
«Ser feminista no te hace infalible, pero sí marca el camino de lo que tienes que hacer», dice Pedro Sánchez cuestionado sobre los casos de denuncia de acoso sexual al socialista Salazar. Y puntualiza que la respuesta del partido socialista «está siendo contundente» y que han tomado «medidas cuando ha salido publicado en los medios de comunicación».
El presidente del Gobierno deja claro que a este Gobierno le quedan «dos años más por delante» y confirma así que no tiene pensado convocar elecciones anticipadas.
El Gobierno lanza el abono único de transporte con una tarifa plana de 60 euros al mes. Se pondrá a la venta a partir del 1 de enero para comenzar a ser utilizado en la segunda quincena de ese mes tanto en los trenes como en los autobuses de todo el país. El precio de la tarjeta multiviaje será de 30 euros para menores de 26 años.
«Este Gobierno les sienta bien a los españoles, les renta este Gobierno. Porque vivimos en un país más cohesionados, más próspero y crece de forma más justa», afirma Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno expone la agenda ecológica centrando el discurso en la economía verde, que «ha supuesto casi el 3 % del PIB español», y señala que «más de la mitad de la electricidad en España es renovable» lo que favorece, según Sánchez, una factura de la luz más barata: «De hecho, la factura de electricidad más barata de toda la Unión Europea».
Pedro Sánchez anuncia un real decreto que se aprobará en el Congreso de los Diputados con la creación de un abono único de trasnportes para todo el país. ¿Qué siginfica esto? A partir de la segunda quincena de enero podrá sacarse un abono, válido para toda España, con una tarifa plana de 60 euros al mes y 30 euros para jóvenes menores de 26 años.
Sirve para los autobuses, trenes de media distancia, cercanías... y por todo el país.
Antes de aportar los datos sobre la vivienda, Pedro Sánchez recuerda que este asunto es cuestión de las comunidades. Tras esto, asegura que el Gobierno de coalición ha aprobado un plan de parque estatal con 7.000 millones de euros, pero el jefe del Ejecutivo muestra su malestar por el hecho de que existan «Comunidades Autónomas que no cumplen la Ley de Vivienda» y tiene claro que no la cumplen «por motivos ideológicos».
«El problema lo tenemos en aquellas comunidades que estas palabras les entra por un oído y les sale por otro y no hacen frente a la crisis de la vivienda», afirma Sánchez.
Llega el turno de la Sanidad y Pedro Sánchez asegura que «donde otros privatizan, nosotros damos recursos económicos para fortalecer la sanidad pública». Sigue aportando datos con el aumento de un 53 % de las plazas de FSE con el récord, por séptimo año consecutivo, de nuevas plazas para médicos.
Pedro Sánchez destaca un «dato muy relevante». Y se centra en la renta disponible real de los hogares, en las que destaca que es, «casi», un 10 % más alta que en el año 2018, la fecha en la que el PSOE y el Gobierno de coalición llegó al poder.
«Es innegable que hay mucho por hacer, que el poder adquisitivo de los españoles es bajo, pero lo que es innegable, a juicio del Gobierno, es que vamos por el buen camino y que la solución está en las políticas redistributivas y no las medidas recortistas» de los partidos de la oposición, afirma Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez alaba el crecimiento y la mejora de España en matería de economía calificándola como «una de las mejores de Occidente». El presidente del Gobierno aporta los datos de una subida del OCDE de la previsión de mejora hasta el 2,9 % y considera que esto es «un éxtio de país».
Sánchez aporta más datos con la creación de más de 27.000 empresas y 129.000 empleos con más de tres millones de nuevos puestos de trabajo desde el año 2018 y casi 22 millones afiliados a la Seguridad Social en el 2025.
El jefe del Ejecutivo ha reconocido que el contexto en el que está el Congreso de los Diputados es complicado y difícil, pero asegura que han ganado «el 91 % de las votaciones», que han «sacado adelante 52 leyes» y recalca que «ha impulsado medidas históricas».
Y recalca que esta situación es lo que les toca y «corresponde en los últimos siete años, especialmente desde hace dos, es partir de cero en cada negociación para llegar a acuerdos que son buenos para la mayoría de los ciudadanos». Porque, según afirma Sánchez, este Gobierno va «a buscar apoyos parlamentarios hasta debajo de las piedras».
Al hilo sobre dichas denuncias, Sánchez ha reiterado que «la contundencia contra el acoso y el abuso tiene las siglas del PSOE» y que la primera organización política que afronta este problema «con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia».
Pedro Sánchez comienza su comparecencia hablando sobre las últimas denuncias de acoso sexual a varios dirigentes socialistas y afirma que «el compromiso del partido socialista con el feminismo es absoluto». Y señala que todos los avances feministas han venido procedidos de Gobiernos progresistas y que «van a aceptar cero lecciones» sobre aquellos que entorpecen su labor.
Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, para presentar el informe «Cumpliendo», una rendición de cuentas que lleva realizando el Gobierno los últimos cinco años.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado muy duro este lunes contra los casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual que acechan al PSOE. Y ha lanzado un mensaje a Sumar, «Si desde Sumar se ha dicho que la situación es insostenible, lo que tendría que hacer Sumar es salir del Gobierno».
Poco antes de dar comienzo la comparecencia de prensa de Sánchez en la Moncloa, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que tiene «dudas» sobre si deben seguir sosteniendo la legislatura ante el «chantaje» de que de unas futuras elecciones saldrá un gobierno de PP y Vox.
Así, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una reunión para que les explique qué tiene pensado hacer y así poder tomar una decisión.
A las 12.00 horas, Pedro Sánchez comparecerá en Moncloa para realizar el balance de final de año. Lo hará dos semanas antes de lo habitual, en plena ola de escándalos de corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE. Este domingo, estuvo en Extremadura para apoyar al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo y se aferró a la agenda social de su partido, ha atizado el miedo contra la derecha y la ultraderecha, ha sacado a pasear a los obispos y ha apelado incluso al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, con el argumento de que los socialistas nunca en su historia lo tuvieron fácil, para acabar proclamando que seguirá al frente del Gobierno y que no convocará elecciones anticipadas.