Jorge Azcón confirma elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una comparecencia pública en la que ha confirmado el adelanto de las elecciones en la comunidad, que se celebrarán el 8 de febrero, un año y tres meses antes de lo que correspondería. Javier Cebollada | EFE

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha oficializado este lunes la celebración de unas nuevas elecciones en la comunidad para el próximo 8 de febrero del 2026, tras el fracaso en las reuniones con Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos y la firma del decreto de disolución de las Cortes.

El presidente aragonés ha afirmado que los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días le han llevado a tomar «una decisión trascendente para la comunidad autónoma». «El día 5 de diciembre, en esta misma sala, presentamos los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón, una cifra de 9.145 millones de euros, unos presupuestos históricos, unos presupuestos que quieren mejorar la vida de los aragoneses y que llevan a cifras récord», ha apuntado.

Aragón vivirá su primer adelanto electoral y los partidos con representación parlamentaria —PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón Teruel Existe, Podemos, IU y PAR— tendrán que preparar una campaña en tiempo récord, con las Navidades de por medio, y cerrar las candidaturas.

Azcón ha apostillado que «desafortunadamente» se ha comprobado que la oposición «ni valora este buen momento económico y social, ni están dispuestos a comprometerse con unas cuentas históricas para mejorar la vida de los aragoneses».

Azcón liderará la del PP con la ambición de no tener que depender de Vox, y el riesgo de que el equilibrio de fuerzas en las Cortes se mantenga, en liza con la ministra de Educación y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, que aspirará a la presidencia de Aragón, salvo sorpresa en las primarias que ha de convocar el partido.

Aragón, cuarta comunidad con elecciones en los próximos siete meses

Tras la celebración de los comicios este domingo en Extremadura, el 2026 depara un calendario con varias fechas marcadas en rojo en distintas comunidades. El 15 de marzo —o antes, si lo decide, el presidente Alfonso Fernández Mañueco— llegará el turno de Castilla y León, donde el PP busca revalidar triunfo, aunque los sondeos le auguran mayores dificultades que hace cuatro años.

Ya en junio del 2026, está previsto —si no se produce una disolución anticipada de las Cortes— que se celebren elecciones en Andalucía, donde el actual presidente popular, Juanma Moreno, busca agotar la legislatura y aspirar a una nueva mayoría absoluta pese a la crispación generada por la crisis de los cribados de cáncer de mama o el caso de la compra irregular de mascarillas en la Diputación de Almería.