Así se aprende en el mejor cole de España

La Voz de Galicia Ana Abelenda

19/11/2020 13:05 h

Está en Tui, tiene 20 años y ha logrado el Premio Escuela del Año 2020 de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi). El CRA Mestra Clara Torres es, según el jurado del galardón, «un ejemplo de dinamización de entornos rurales a través de la participación de las familias y de los miembros de la comunidad».

Amplias son sus miras y varias sus llaves maestras. «Un dos piares da aprendizaxe é o respecto ao desenvolvemento e á maduración singular dos nenos. E isto é posible porque aquí se traballa con idades mesturadas», explica la directora del centro, Rocío Varela Esmorís.

En el CRA Mestra Clara Torres los niños de 3, 4, 5 y 6 años aprenden juntos, como los hermanos en casa. «É un dos nosos puntos fortes! Porque non todos os nenos e nenas maduran ao mesmo tempo, do mesmo xeito que non empezan a andar á vez», señala la profe. Un niño mayor suele ser un estímulo, el maestro más cómplice. «Os pequenos queren facer o que fan os maiores. É a aprendizaxe cooperativa. Os maiores botan unha man aos peques e á vez sérvelles a eles, porque cando ti tes que explicar algo non se che esquece, non? O sentimento de comunidade que se crea é precioso».

Este sentimiento de grupo es fuerte en el pulmón verde en la educación que son los CRA, «e non só entre os pequenos. É un sentimento que se estende ás parroquias». El contacto de los alumnos del Clara Torres es «muy directo» con las comunidades de montes y con las asociaciones de la zona. «Nunha das aulas hai un ‘panadeiro’, entre comiñas; é unha persoa da parroquia que se encarga de repartir as merendas aos nenos».

Hablar, aunque sea de más

Las familias tienen un papel principal, explica la directora, en este cole de Tui centrado este año en la salud, el bienestar y en el trabajo del «efecto covid». Los padres participan en actividades dentro del aula, en talleres y salidas. Este año hay muchas restricciones, «pero as saídas son outro dos puntos fortes do Mestra Clara Torres. Porque é importante que os nenos coñezan os lugares nos que están, que teñan unha identidade rural, o que se chama amor pola terriña. Cando queres o lugar de onde es e onde vives, todo é posible», valora el equipo docente.

El disfrute diario de la naturaleza es el tercer ingrediente esencial de la cocina de saberes del mejor cole de España. «Sempre que se pode, que o tempo o permite, sacamos as mesas fóra», asegura Rocío.

El CRA tiene seis aulas y en cada una una tutora. Las ratios son bajas, de entre 9 y 19 niños, y cuentan con un equipo de especialistas en música, educación física, en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y orientación que permite la atención a la diversidad y a las necesidades especiales. Otro sobresaliente merece el respeto a los «diferentes xeitos de facer de cada docente». «Somos esponxas, aquí cada vez que chega un compañeiro novo estamos aí para aprender!», dice Rocío Varela.

La relación niño-profesor rompe las barreras de la jerarquía, se basa en el respeto; «e un dos grandes piares da educación é o desenvolvemento da linguaxe. Procuramos que os nenos saiban expresarse oralmente na aula e a través de proxectos como o do taller de radio. Queremos que eles saiban concretar o que queren dicir coa cabeza e o corazón». Hablar no es un problema en este cole, sino una cualidad positiva. «Aquí os nenos teñen voz todo o día, dende primeira hora», afirma.

La ecología es una de sus áreas favoritas, tienen biblioteca creativa y trabajan la integración de las tecnologías (con iniciación a la robótica y programación «a nivel básico»). Acusan una sola necesidad grande: «Máis nenos no CRA!».

El Clara Torres, donde las clases empiezan con asambleas o sorpresas, tiene el «futuro asegurado», dice la que fue su directora 20 años, Teresa Domínguez, Premio Nacional de Educación á Carreira Docente 2017. «O equipo directivo actual ten implicación e compromiso. Esta educación integra de forma natural o emocional co tecnolóxico e seguirá levando da man o cerebro, o corazón e o facer, o aprender a facer», concluye.

Así se hace el pan del saber.