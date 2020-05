¿Te atreves con el rosco del covid?

0

La Voz de Galicia María Vidal

14/05/2020 16:12 h

Anticuerpo

Anticuerpo pa’aquí y pa’allá. ¿Test de anticuerpos para toda la población? Pero, ¿qué son? Unas proteínas que detectan y combaten sustancias dañinas. Tenerlas significa que tu cuerpo se ha enfrentado al virus. Asintomático es otra que suena mucho estos días. Si no tienes ninguna señal de alarma en tu cuerpo, puedes ser uno de ellos.

Bilateral

Que afecta a las dos partes. Esta temporada el término va asociado a la neumonía, lo que quiere decir que la infección se encuentra en los dos pulmones.

COVID

La enfermedad responsable de todo lo que nos está pasando. Así que no se merece más que estas tres líneas.

Desescalada

Encerrarnos en casa fue bastante sencillo comparado con todos los problemas que está causando la salida, o desconfinamiento, o desescalada. Consta de varias fases, si te las sabes del tirón, puedes optar al máster covid. También podrías haber dicho Distanciamiento, aunque los expertos prefieren físico a social, porque insisten en mantener las distancias, no cortar las relaciones sociales.

EPI

No es el amigo de Blas, sino un equipo de protección individual que utilizan los sanitarios o las personas más expuestas a la enfermedad para no contagiarse. Cuando hay muchos contagiados en un tiempo determinado, hablamos de Epidemia, que también sería válida.

FFP2

Una máscara protectora auto filtrante, filtra el 92 % de las partículas que hay en el aire, que se ha hecho famosa en el mundo entero. También hay FFP3. La nueva tendencia a pie de calle.

Guantes

Prohibido tocar, y menos sin guantes. Los desechables nos acompañarán en nuestro día a día durante una buena temporada.

Hidrogel

Será lo primero que te encontrarás a partir de ahora en la entrada de las tiendas o supermercados. Si no te frotas las manos, no te dejarán pasar. Tranquilo, no mancha, incluso es refrescante. El único inconveniente: que reseca mucho las manos.

Inmunidad

Más allá del comodín de muchos «realities» de televisión, se trata de una barrera que tiene nuestro cuerpo para impedir el ataque de agentes extraños. Incubación habría sido otra opción válida.

Jabón

Lo primero que te tienes que usar al volver a casa. Es una de las herramientas que tenemos ahora mismo para no propagar al bicho.

KN95

Es un tipo de mascarilla FFP2 que regula el flujo en los dos sentidos, por lo tanto sirve para protegerte pero también para no contagiar.

Letalidad

Por desgracia, un término que hemos escuchado bastante estos días para referirse a la cantidad de personas que mueren por un patógeno en un lugar y en un período de tiempo determinados en relación con el total de la población.

Mascarilla

La reina del mambo, aunque a decir verdad no siempre ha gozado del mismo respeto. La han tratado como a una margarita: ahora sí, ahora no, ahora sí... La hay, cuando la hay, de todos los tipos y colores.

Neumonía

Ni te acerques a ella. Mejor de lejos. Solo la palabra ya asusta. La inflamación de los pulmones, causada por un virus o bacteria, ha sido la manifestación más frecuente del covid-19.

AlcOhol

Contiene la O. Y a falta de una, tiene dos. Y también lleva otra pequeñita en los grados. Es uno de los productos estrella esta temporada. Si en el súper se ha vendido mucho de una graduación, en las farmacias se ha agotado de otra.

Pangolín

Un animal desconocido, al menos para la gran mayoría, hasta que el pasado mes de enero conocimos que jugó un papel importante en el origen de la pandemia en un mercado o de Wuhan. También hubieras dado en el clavo si hubieras dicho PCR (reacción en cadena de la polimerasa) o Pandemia, un término conocido en el mundo entero, ya que es una situación que se da cuando una enfermedad se extiende por muchos países.

HidroxicloroQuina

Contiene la Q. Este principio activo que se usa para combatir la malaria y también otras enfermedades como la artritis reumatoide o el lupus parece que está resultando eficaz en el tratamiento del covid.

Respirador

Coge aire y responde. Una máquina que ayuda a respirar y que resulta imprescindible en aquellos casos de insuficiencia respiratoria. Ante la falta de unidades en el pico de la crisis sanitaria, miles de ciudadanos se pusieron manos a la obra para fabricarlos.

Simón

El hombre que no siempre dando las mejores noticias se ha convertido en uno de los más queridos de España. Su estilo calmado, a pesar de las circunstancias, nos ha conquistado. Es todo un fenómeno fan, le piden autógrafos por la calle. Sin restarle protagonismo a una de las caras de la lucha contra el covid, debemos hacer mención a Solidaridad, que ha sido constante todas estas semanas desde todos los rincones y sectores del país.

Transmisión

Otro de los términos del momento. Conocer cómo se mueve el virus, por dónde y en qué medios se ha convertido en objeto de muchas investigaciones. También habrías acertado con Tratamiento o Tos.

Úlceras

En las últimas semanas se está hablando de que las erupciones cutáneas podrían ser también uno de los síntomas de la infección. Una incógnita más de las muchas que rodean al virus, y que poco a poco se van despejando.

Vacuna

El mejor regalo de reyes. La carrera por conseguir un antídoto cuanto antes está en marcha y es cuestión de meses que la tengamos. Será un punto de inflexión, y podremos recuperar la normalidad que conocíamos antes.

Wuhan

La capital de la provincia de Hubei en la que viven más de 10 millones de personas. Ser el epicentro de una pandemia mundial le ha valido que también se conozca al covid como neumonía de Wuhan.

Disease X

La enfermedad X es un nombre que fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud en febrero del 2018 en su lista restringida de enfermedades prioritarias para representar un patógeno hipotético desconocido que podría causar una epidemia futura. Esa enfermedad ya está aquí.

Ya

«Ya podemos salir». A falta de una palabra o término relacionado con el covid, hemos optado por un adverbio de tiempo que es todo un chute de energía en estos momentos. A pasear sí, pero podemos respirar aire fresco, y dadas las circunstancias, es mucho.

Zoonosis

Es una enfermedad o infección que se da en los animales y que es transmisible a las personas en condiciones naturales. ¿Nos habremos contagiado por el pangolín?