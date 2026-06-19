Las materias con fallos de la PAU son las que más crecen en ratio de aprobados

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Alumnos en la Facultade de Comunicación de Santiago, minutos antes de empezar las pruebas de la selectividad, el pasado 2 de junio.
Alumnos en la Facultade de Comunicación de Santiago, minutos antes de empezar las pruebas de la selectividad, el pasado 2 de junio. XOAN A. SOLER

La nota media también sube en Debuxo Técnico, Historia de España y del Arte mientras que baja en Tecnoloxía, otro examen que resultó polémico

19 jun 2026 . Actualizado a las 20:59 h.

Los exámenes que más errores de planteamiento presentaban y que convirtieron a la selectividad de este año en la más polémica del siglo XXI han resultado ser también los de las asignaturas en las que ha

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