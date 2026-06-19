Las materias con fallos de la PAU son las que más crecen en ratio de aprobados

Alumnos en la Facultade de Comunicación de Santiago, minutos antes de empezar las pruebas de la selectividad, el pasado 2 de junio. XOAN A. SOLER

Los exámenes que más errores de planteamiento presentaban y que convirtieron a la selectividad de este año en la más polémica del siglo XXI han resultado ser también los de las asignaturas en las que ha