Las materias con fallos de la PAU son las que más crecen en ratio de aprobados
REDACCIÓN / LA VOZ
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La nota media también sube en Debuxo Técnico, Historia de España y del Arte mientras que baja en Tecnoloxía, otro examen que resultó polémico19 jun 2026 . Actualizado a las 20:59 h.
Los exámenes que más errores de planteamiento presentaban y que convirtieron a la selectividad de este año en la más polémica del siglo XXI han resultado ser también los de las asignaturas en las que ha