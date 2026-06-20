La Xunta defenderá a los gallegos que Ayuso excluye del abono de transporte de Madrid

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Isabel Díaz Ayuso saluda a Alfonso Rueda en la ceremonia de su toma de posesión como presidente de la Xunta en mayo del 2022, en presencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Isabel Díaz Ayuso saluda a Alfonso Rueda en la ceremonia de su toma de posesión como presidente de la Xunta en mayo del 2022, en presencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Sandra Alonso

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20 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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