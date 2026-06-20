La Xunta defenderá a los gallegos que Ayuso excluye del abono de transporte de Madrid

Isabel Díaz Ayuso saluda a Alfonso Rueda en la ceremonia de su toma de posesión como presidente de la Xunta en mayo del 2022, en presencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Sandra Alonso

«Puedes solicitar online una nueva Tarjeta de Transporte Público personal. Para ello, es necesario que tu municipio de residencia pertenezca a la Comunidad de Madrid o a alguno de los municipios que mantienen convenio con