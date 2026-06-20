La Xunta defenderá a los gallegos que Ayuso excluye del abono de transporte de Madrid
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Dirección Xeral de Mobilidade recuerda que los madrileños no tienen que estar empadronados en Galicia para utilizar sus tarjetas bonificadas20 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Puedes solicitar online una nueva Tarjeta de Transporte Público personal. Para ello, es necesario que tu municipio de residencia pertenezca a la Comunidad de Madrid o a alguno de los municipios que mantienen convenio con