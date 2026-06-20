El juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

J.J.Guillen | EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado.El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga, y en la que estaban presentes los tres encausados. El auto habla de «cuantos pasaportes pudieran disponer», «tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático», y veta expresamente que pueda expedirse uno nuevo.

El auto es seco en su parte dispositiva. «Se acuerda la apertura de juicio oral», dice Peinado, contra los tres acusados. Contra Gómez, por «tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos». Contra Cristina Álvarez, por esos mismos delitos. Contra Barrabés, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Tras el anuncio, fuentes del Palacio de la Moncloa han declarado a Efe que la decisión del juez Peinado constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado. Las fuentes consultadas han asegurado que la instrucción del juez carece de todo sentido jurídico y sólo atiende a motivos políticos.

Están acusados de presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. En el marco de esta causa, el magistrado e instructor investigó un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másters que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del sistema operativo de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en el Palacio de la Moncloa.

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En su escrito de defensa, el abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, reclamó la absolución en el caso de que la causa llegara a juicio, al considerar que los hechos investigados «no son constitutivos de delito alguno» y que existe «mala fe» por parte de las acusaciones. Lo mismo solicitó la Fiscalía.

Las medidas adoptadas por Peinado también aplican en el caso de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. No así para el empresario Juan Carlos Barrabés, debido a que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, decidieron no solicitarlas en su caso.

La primera de las decisiones que el juez Peinado ha dejado reflejado en el auto, fechado este sábado 20 de junio, pasa por la apertura de juicio oral contra los tres investigados. Será, en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid dé su visto bueno con la resolución de varios recursos que todavía se encuentran pendientes, ante un jurado popular. Todos ellos se encuentran imputados en el conocido como «caso Begoña».

Los hitos previos del caso 16/04/2024 | Manos Limpias denuncia a Begoña Gómez. El seudosindicato ultra la acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y el juez Juan Carlos Peinado acepta a trámite la causa. 24/04/2024 | Sánchez se toma «cinco días de reflexión». El presidente denuncia en una Carta a la ciudadanía el «acoso y derribo» ultraderechista contra él y su familia. Cinco días después, descarta dimitir. 29/05/2024 | La Audiencia Provincial de Madrid admite la apertura de diligencias. Por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, aceptando así la petición del juez Peinado. 29/10/2024 | Peinado amplía la investigación. El togado admite una querella de la asociación ultra Hazte Oír e imputa a Gómez dos nuevos delitos: apropiación indebida e intrusismo profesional. 18/08/2025 | El magistrado la imputa por malversación. Peinado decide investigar a Gómez por un quinto delito, malversación de caudales públicos, por la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez.