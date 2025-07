Una viguesa recoge 30.100 firmas en dos días contra los bidones nucleares vertidos frente a Galicia

M.Moralejo

«Actúa ahora: vivimos, nadamos y pescamos junto a residuos radiactivos». Bajo este título, la informática viguesa Gabriela Irisarri, de 43 años, ha recogido en dos días más de 30.102 firmas en la plataforma Change.org para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Xunta de Galicia que informen públicamente sobre lo que saben sobre un vertido de bidones con residuos radiactivos a 400 kilómetros de la costa gallega. Reclama que abran una investigación inmediata y que comiencen ya las tareas necesarias para retirar los bidones del fondo del mar.

Esta ciudadana sintió «asombro» cuando leyó una reciente noticia que revelaba que Francia acababa de identificar más de mil bidones con residuos radiactivos frente a la costa gallega, en aguas del Atlántico. Empezó a investigar porque nadie la había hablado de que había un «cementerio nuclear» rebosante de residuos a escasa distancia de donde ella se baña o pesca «ni tampoco haya tomado medidas».

«Están aquí desde que yo nací», cuenta. «Me asombré mucho, pensaba que las autoridades tampoco lo sabían pero sí lo sabían y nadie lo estaba vigilando», añade.

«Han pasado más de 40 años desde el último vertido, y ni el Gobierno central ni la Xunta de Galicia han dado explicaciones claras ni actuado con la urgencia que este escándalo merece, a pesar de que lo sabían», dice Gabriela Irisarri.

«El último bidón lo lanzaron al mar en 1982, el mismo año en que yo nací. He pasado toda mi vida sin saber esto. En más de 40 años no se ha movido nadie y en dos días ya somos 30.000 personas que exigimos una explicación a las autoridades, nadie ha hecho nada en este tiempo», explica la promotora de esta iniciativa medioambiental.

Espera juntar suficientes firmas para dirigir un escrito a la Administración gallega y al Estado para que «hagan algo». «He vivido toda mi vida en la costa de Galicia. He nadado en este mar, he pescado, siempre he creído que era un lugar seguro. ¿Cómo puede ser que nadie nos contara esto? ¿Cómo puede ser que llevemos más de 40 años nadando, pescando y viviendo sobre un cementerio nuclear y nadie nos lo dijera? Me siento engañada. Me siento en peligro. Y me niego a quedarme de brazos cruzados», dice Irisarri en Change.org.