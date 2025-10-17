El TSXG mantiene suspendida la caza del lobo y la Xunta anuncia que lo recurrirá

Imagen de un lobo CHISCO LEMA || EP

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido mantener la suspensión de la caza del lobo en Galicia aplicando el principio de precaución ambiental. «El lobo forma de las especies de interés comunitario cuya protección rigurosa debe garantizarse», expone el auto datado el 14 de octubre que fue desvelado ayer.

El texto del TSXG, que ha suspendido de manera cautelar la resolución de la Xunta que incluía al lobo entre las especies cinegéticas de la temporada 2025-2026, recuerda que el lobo está incluido en la directiva europea Habitat, por lo que se encuentra protegido. El alto tribunal gallego acepta así el recurso presentado por la organización ambiental WWF, que sostiene que la «muerte sistemática» de ejemplares a través de la caza es «ilegal» mientras la población se encuentre en un estado de conservación «desfavorable».

Todo lo contrario considera la Xunta, que anunció que recurrirá el auto judicial. «Seguimos mantendo que o estado de conservación do lobo é favorable, como respaldan os informes técnicos elaborados ao respecto», indicaron a la agencia Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.