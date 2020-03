Los ganaderos urgen una moratoria en la negociación de los contratos lácteos

0

redacción 14/03/2020 05:00 h

No es una broma. Los agricultores y ganaderos quieren cumplir a rajatabla con las medidas especiales adoptadas para frenar el avance del coronavirus, pero también quieren que estas les causen el menor trastorno en el desarrollo de su actividad. Esa es la razón por la que Unións Agrarias, ante la imposibilidad de realizar asambleas de ganaderos para informar e intercambiar propuestas sobre la negociación conjunta de contratos con la industria, ha pedido una moratoria en la negociación de los contratos lácteos.

No solo eso. También piden que se aplacen los procesos administrativos que vayan vinculados a la tramitación de ayudas, fiscalidad o el pago de deudas con las administraciones que impliquen a ganaderos y agricultores. La razón, como explicaron en un comunicado, es la «evidente imposibilidade dos produtores de poder cumprir coas xestións pola paralización que sufre a maquinaria administrativa debido as restricións que impón a loita contra o coronarivus». Por eso, ruega que no se penalicen los retrasos en la presentación de documentación para todo tipo de convocatorias abiertas. Al mismmo tiempo, exige a la administración que en la liquidación de impuestos y cargas sociales se tenga en cuenta la incertidumbre en la que quedan muchas explotaciones dado el incierto escenario económico que se avecina.

Por otra parte, la organización agraria ha decidido aparcar el calendario de congresos comarcales previsto para las próximas semanas, actos que se restablecerán en función a como vayan evolucionando los acontecimientos.

Al mismo tiempo, han actividado un plan de contingencia que consiste en establecer turnos de trabajo presencial combinado con el teletrabajo. La organización también se ha puesto en contacto con los afiliados para que puedan pedir previamente encuentros para realizar consultas. La idea es restringir la concentración de personas en las distintas sedes. non