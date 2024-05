Estas son las 40 parroquias gallegas repartidas en 28 concellos declaradas este año de alta actividad incendiaria

Imagen de la serra de Camba en el concello de Laza MIGUEL VILLAR

Cuarenta parroquias ubicadas en 28 municipios diferentes deberán extremar las medidas de prevención contra el fuego. Son los núcleos definidos en el Plan de Lucha Contra el Fuego de Galicia (Pladiga) de este año como parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) al haber registrado una media anual de siete fuegos o más en el último lustro, o dos o más fuegos que hayan afectado a superficies de más de 200 hectáreas en la última década. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, aún está pendiente de aprobación por el Consello de la Xunta.

Aunque el número de parroquias con alta actividad incendiaria es el mismo que el año pasado, no todos los núcleos no son los mismos. San Millao, en Cualedro; Santigoso, en A Mezquita, y Boiro, en el municipio del mismo nombre, entran por primera vez en un lista del que este año salen las de Requeixo, en Chandrexa de Queixa; Parada da Serra, en A Gudiña, y la de Ribeira, en el concello homónimo.

Más riesgo

Pero son cinco concellos de Ourense los que concentra un mayor número de parroquias de este tipo, tres cada uno. Son Cualedro (San Millao, A Xironda y Montes); A Gudiña (Pentes, O Tameirón y parroquia homónima); A Mezquita (Chaguazoso, O Pereiro y Santigoso); Oímbra (parroquia homónima, A Granxa y Bousés), además de Vilariño de Conso (Sabuguido, Chaguazoso y Castiñeira). Pero es Camba, en Laza la que acumula mayor superficie calcinada en la última década, con un total de 3.335,9 hectáreas.

Hay unos 16 ayuntamientos en la provincia de Ourense con parroquias de alta actividad incendiaria: Cualedro (3), A Gudiña (3), A Mezquita (3), Oímbra (3), Vilariño de Conso (3), Calvos de Randín (2), Muíños (2), así como una en Baltar, Viana do Bolo, Laza, Melón, Maceda, Padrenda, Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa y Manzaneda. Media docena están en Pontevedra: Dozón, Arbo, O Porriño, Salceda de Caselas, Caldas y Poio. Cuatro ayuntamientos en A Coruña registran cinco parroquias de alto riesgo: Boiro (2), Carballo, Lousame y Porto do Son. El único concello de Lugo es Folgoso do Courel (parroquia de Meiraos).