La alcaldesa más joven: «Sendo unha muller de 24 anos tes que demostrar continuamente que vales para o cargo»

La alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, en su despacho. MIGUEL VILLAR

Hace exactamente un año, Uxía Oviedo de Dios era investida alcaldesa del municipio ourensano de Maceda (2.878 habitantes). Se convirtió, de ese modo, en la regidora más joven de Galicia. Entonces tenía 23 años, ahora 24, y la experiencia está siendo todo un reto, según confiesa. Nunca antes había sido concejala, aunque su padre, Xabier Oviedo, había sido alcalde de la localidad y ella llevaba tiempo militando en las Xuventudes Socialistas.

Este primer año en el cargo le ha servido «para empezar a entender como funciona o Concello», según dice. «Aprendes todos os días cousas distintas. É algo moi enriquecedor o crecemento persoal que conleva estar á fronte dun Concello», dice Uxía Oviedo, para la que esta es también su primera experiencia laboral. Antes de convertirse en alcaldesa, acababa de terminar la carrera de Bellas Artes, pero estaba decidida a probar en el mundo de la política: «É un paso que sempre tiven en mente que quería dar. É certo que non imaxinaba que chegaría tan pronto ao cargo, pero estou moi contenta e síntome moi orgullosa de que a xente confiara en min».

Para su investidura, Oviedo contó con el apoyo del BNG, que se ha integrado en el gobierno. Este funciona «como un equipo unido, que é como ten que ser», dice la alcaldesa y, por ahora, no han trascendido problemas internos. La principal dificultad a la que ha tenido que enfrentarse es la reacción generalizada de quienes solo ven que es una mujer joven. «Sendo unha muller de 24 anos tes que demostrar continuamente que vales para o cargo. É unha loita diaria», dice Uxía Oviedo, que cree que ocurre así porque «a norma é que os alcaldes teñen que ser homes de máis de 40 anos». Pese a las dificultades, ella lo ve como una oportunidad de «ir abrindo camiño para a xente que veña detrás, para que vexa que pode ocupar cargos de representación e que non vales máis ou menos pola idade que tes nin polo teu sexo».

Por otra parte, el hecho de que su padre fuese alcalde de Maceda entre los años 2007 y 2015 llevaba a cierta confusión. «Agora xa non tanto, pero ao principio dábanse moitos casos de veciños que se dirixían a el», lamenta Uxía Oviedo, que subraya que ella charla con su padre sobre sus inquietudes, como lo hace cualquier hijo, aunque reconoce que con más razón «se o teu pai xa estivo nesa situación e pode darche algún consello». En cualquier caso, la alcaldesa —que vive independizada junto a su pareja— subraya que es ella quien gobierna. Y está muy contenta de hacerlo. «Hai xente que di: ‘‘A ver canto che dura a ilusión, que este é un mundo moi complicado''. Pero non é así, esa ilusión do principio segue estando aí», proclama.