La Justicia rechaza que el eucalipto sea clasificado como una especie invasora

La Voz de Galicia

14/11/2020

«La sala no puede concluir que exista una evidencia científica de la necesidad de incluir al eucalipto en el catálogo de especies invasoras». Así de categórica se muestra la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cuyas manos recayó el primero de los recursos judiciales presentado por el Concello de Teo contra la decisión del Ministerio de Agricultura de rechazar que esta especie fuera considerada como invasora. La sentencia todavía no es firme y deja abierta una puerta al futuro, pues dice que «toda cuestión es susceptible de evolucionar en un sentido u otro». Pero también deja claro que, a día de hoy, no hay evidencias científicas que determinen que el eucalipto es una planta invasora.

Fue en abril del 2017 cuando el Concello de Teo pidió al Ministerio de Agricultura que el eucalipto pasase a formar parte del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Comenzó ahí un proceso en el que se solicitaron informes a diversas entidades, entre ellas, las comunidades autónomas. El Comité Científico, por ejemplo, consideró que «todas las especies de eucalyptus naturalizadas en España presentan carácter invasor y capacidad transformadora del medio». Sin embargo, la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal apuntó a que «no se acredita el carácter invasor de las citadas especies». Y varias comunidades autónomas, como Baleares, Cantabria, Asturias y Andalucía, se mostraron contrarias a la propuesta y destacaron, en algún caso, que la medida «conllevaría graves perjuicios económicos».

En base a toda esa documentación, el 9 de febrero del 2018, otra dirección general, la de Calidad y Evaluación Ambiental, rechazó la propuesta del Concello de Teo, que primero presentó un recurso ante esa misma Administración, que tampoco fue aceptado, y más tarde decidió acudir a los tribunales. El Concello, dirigido por una marea local, alegó que el procedimiento que había seguido la Administración hasta aquel momento estaba viciado. Es entonces cuando la Xunta se personó en el litigio, con un informe en el que destacaba, entre otras cuestiones, la importancia de estas especies en relación con la creación de riqueza y su impacto económico.

En la nueva sentencia, lo primero que el tribunal examina es el procedimiento que se ha seguido en la tramitación de la reclamación de Teo. «El procedimiento se ha tramitado de manera adecuada. No se aprecia motivo de nulidad», argumenta el documento, que posteriormente entra a analizar si el eucalipto debe o no considerarse una especie invasora. Los magistrados argumentan que para que tal supuesto suceda, debe haber «información científica y técnica indicativa de que el género eucalipto constituye una amenaza grave». Para determinar si esto es así, analizan todos los informes que le han hecho llegar las distintas administraciones, entre ellos, el de la Xunta. En ese se concluye que «no existen evidencias científicas que certifiquen un comportamiento biológico invasor de las especies de eucaliptos».

Finalmente, el Tribunal argumenta que no existen evidencias científicas que apoyen la inclusión del eucalipto en el catálogo de especies invasoras y aunque reconoce que puede evolucionar, «en estos momentos, con los datos aportados, no se han aportado conclusiones determinantes para concluir con la estimación de la demanda»- Teo dispone ahora de 30 días para recurrir.

La patronal del papel aplaude una sentencia que, dice, garantiza el futuro de las plantaciones

La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) recibió ayer con los brazos abiertos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La entidad considera que la sentencia supone garantizar «la continuidad de las plantaciones de eucalipto, esenciales tanto en el desarrollo rural de nuestro país como en la mitigación del cambio climático por su rol de grandes sumideros de carbono», argumenta.

Explican en Aspapel que las plantaciones de esta especie en España suponen el 3,4 % de la superficie forestal arbolada y que proporcionan el 40 % del total de la madera que utilizan las industrias forestales. Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco cuenta con 645.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, y son las masas más productivas del país. Su madera se utiliza en la fabricación de diversos productos derivados, desde la celulosa a la madera de sierra o tableros y bateas. Es por ello que la entidad considera que el eucalipto es fundamental en la renta agraria de agricultores y propietarios forestales. Solo en Galicia, añaden, proporciona unos ingresos anuales de 300 millones de euros a más de 80.000 propietarios. Y en la comunidad, además, hay más de 1.800 empresas vinculadas con la madera de esta especie. Para terminar, Aspapel recuerda que las plantaciones de eucalipto contribuyen a mitigar el cambio climático.