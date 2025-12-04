La Xunta estudia bonificar las tasas de los tecores que superen el cupo de capturas de jabalí para prevenir la llegada de la peste porcina a Galicia

Imagen de archivo de dos cazadores usando arco para capturar jabalíes en los montes de A Madroa, en Vigo. Oscar Vazquez

Mientras el Gobierno de Cataluña espera que el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea le indiquen los métodos de captura y sacrificio de jabalíes más adecuados para utilizar en la cero de la crisis provocada por la detección de la peste porcina africana, las distintas comunidades van implementando poco a poco medidas para gestionar la sobrepoblación de estos animales. Aragón, la comunidad con la mayor cabaña porcina de España, pisó el acelerador y se convirtió en la primera en aprobar una serie de medidas de gestión de las poblaciones de jabalí. Y sobre la mesa puso subvenciones a las direcciones de los cotos de caza: 30 euros por animal abatido. Cataluña no descarta seguir sus pasos. Y justo esta mañana desde la Consellería de Medio Ambiente han avanzado que estudiarán implementar una bonificación en las tasas que abonan aquellos terrenos cinegéticamente ordenados (Tecores) que superen el cupo de capturas de jabalíes establecido por el plan de ordenación de estas zonas.

Es una de las nuevas medidas de control cinegético que planteará en la próxima reunión del grupo de trabajo para la gestión del jabalí que se celebrará el martes que viene. Según avanzó la Administración autonómica, el objetivo es complementar las actuaciones ya en marcha, desde batidas hasta la instalación de jaulas trampa.

Este foro, presidido por la Consellería, es un órgano que se reúne periódicamente para evaluar la situación del jabalí en Galicia. El grupo de trabajo está integrado por representantes de las administraciones titulares de carreteras, la Guardia Civil de Tráfico, el Seprona, la Policía Autonómica, las consellerías de Medio Rural y Sanidade, la Fegamp, la Federación Galega de Caza, sociedades de caza y organizaciones agrarias.

En línea con la intención de la Xunta de incrementar las batidas en las zonas con mayor población de jabalíes y también en las comarcas con más granjas porcinas de la comunidad, entre las medidas que se pondrán sobre la mesa figura la incorporación de nuevas modalidades de caza con el fin de reforzar el control de esta especie. En concreto, la Xunta propondrá autorizar la «caza ao salto», practicada por una sola persona con o sin perros; la «caza ao rececho», también individual pero sin perros; y la «caza en man», realizada por cuadrillas más reducidas que las de las batidas —hasta seis personas— y con un máximo de tres perros por participante. Porque uno de los mayores problemas con los que se encuentran los cazadores es muchas veces no son capaces de completar el número mínimo de personas que han de integrar las cuadrillas. No hay relevo generacional.

Paralelamente, las direcciones territoriales de la Consellería están evaluando qué Tecores han cumplido íntegramente el cupo de capturas —más de un centenar—. Con esta información, la Xunta instará a los titulares de los terrenos cinegéticos situados en zonas con mayor densidad de granjas porcinas y que aún no alcanzaron su cupo a completarlo. La Administración recuerda que los Tecores cuentan con un plan de ordenación cinegética en el que se establece el número de ejemplares previstos para cada temporada. En este sentido, se estudiará bonificar las tasas a los que realicen capturas por encima del cupo establecido.

Galicia reclama una Conferencia Sectorial urgente

Ante los casos de PPA en Cataluña, la Xunta insiste en que se trata de un problema de alcance nacional que no puede recaer exclusivamente en las comunidades autónomas. Por ello, el Ejecutivo gallego ha solicitado la convocatoria inmediata de una Conferencia Sectorial específica, con la participación de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La celebración de este encuentro se considera clave para coordinar a nivel estatal las actuaciones relacionadas con esta enfermedad, garantizando la homogeneidad en aquellas medidas que afectan al conjunto del país.

De hecho, cada vez son más las comunidades autónomas y organizaciones agrarias que están de acuerdo en que la gestión del jabalí requiere un plan a nivel estatal. En una comparecencia realizada esta mañana, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig,dijo que se debería de implementar una estrategia a nivel estatal frente a la sobrepoblación de jabalíes. Su propuesta pasa por aumentar la caza porque, como explicó y como recoge Efe, estos animales son «vectores de transmisión de enfermedades, dañan cosechas y causan accidentes de tráfico». de ahí que vayan a estudiar medidas como las del Gobierno de Aragón. Al mismo tiempo, apuntó que la mayoría de los jabalíes muertos hallados en la zona cero han dado negativo a la peste porcina africana.

Antecedentes del control del jabalí en Galicia

Pero más allá de medidas extraordinarias que puedan apurarse ahora y ante las voces del sector primario que creen que la población de jabalíes se ha desbocado tanto que ya no basta solo con la caza, desde la Xunta indican que los trabajos de gestión del jabalí deben desarrollarse de manera continua, «como xa ben sucedendo dende hai anos». Actualmente sigue en vigor la «emerxencia cinexética», hasta el 22 de febrero, que permite autorizar su captura durante prácticamente todo el año mediante fórmulas adicionales al período ordinario de caza. Esta figura se adoptó por primera vez en el 2019 y fue avalada por la justicia autonómica tras el recurso presentado por una organización ecologista. Gracias al conjunto de medidas aplicadas, en los últimos cinco años se han cazado cerca de 92.000 ejemplares en la comunidad. Por otra parte, recuerda que el Gobierno central mantiene una deuda con las comunidades autónomas en materia de gestión de fauna salvaje, que en el caso de Galicia asciende a 12 millones de euros correspondientes a los fondos del lobo de los años 2022, 2023 y 2025.