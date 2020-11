«Gran Hermano» volverá en el 2021 con su edición de famosos

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 04/11/2020 17:09 h

Gran Hermano volverá en unos meses a Telecinco, después de un año de descanso. Así lo confirmó Manuel Villanueva, director de general contenidos de Mediaset, durante la presentación de su nuevo reality, La casa fuerte, que comienza este jueves. «Estamos comenzando conversaciones y yo creo que volverá el año que viene. No puedo decir a qué altura, pero volverá», aseguró.

Sin precisar la fecha en la que Gran Hermano podría irrumpir de nuevo en la parrilla de Telecinco, Villanueva sí adelantó que «seguramente se trate con una edición VIP», es decir con concursantes famosos, aunque no se sabe «si en formato dúo o single». El directivo de Mediaset quiso ser muy cauteloso, y explicó que no se sabe en qué momento podría estrenarse de nuevo el reality. «Primero por la gran incertidumbre en cuestiones sanitarias, y segundo porque el año que viene será, esperemos, un año de Eurocopa y Juegos Olímpicos. Todavía no sabemos a qué altura del año, pero sí que volverá», añadió.

Por su parte el presentador Jorge Javier Vázquez, que presentó ambos programas aseguró que «a mí un reality con anónimos me cuesta». Su afirmación es especialmente importante por varias cuestiones. El presentador estrella de la Mediaset, fue el que presentó el último con concursantes anónimos, allá por el año 2017, GH Revolution, en el que tuvo lugar precisamente hace ahora tres años, la presunta violación a una de las concursantes por parte de otro. La manera de afrontar este suceso de la productora y de la cadena fue lo que provocó a finales del 2019 un boicot publicitario que dejó casi sin apoyos al famoso reality en su última edición vip, y precipitó que se suspendiese la edición Dúo que se preparaba para principios del 2020.

Pendiente de juicio

En los próximos meses está previsto que se celebre el juicio por la agresión sexual supuestamente ocurrida en la casa de Guadalix de la Sierra, tras una noche de fiesta donde los participantes habían consumido alcohol. Jose María, el acusado, se enfrenta a una petición de siete años de cárcel y una indemnización a la víctima, compensación económica que también piden para Zeppelín.

El daño a la marca Gran Hermano, un reality que este año cumplió veinte años desde su estreno en España fue tal que Mediaset decidió retirar un tiempo de la parrilla (pese a ser uno de los programas de más éxito). Para suplir su hueco en pantalla estrenó El tiempo de descuento, pasó a Telecinco La isla de las tentaciones (pensada solo para emitir en Cuatro) y adelantó el comienzo de Supervivientes.