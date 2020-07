Gwyneth Paltrow cuenta su experiencia lésbica

0

La Voz de Galicia Pilar Vidal

Colpisa / Madrid 27/07/2020 19:05 h

Gwyneth Paltrow no tiene pudor a la hora de hablar de su vida sexual. Su última revelación íntima se la confesaba al actor Rob Lowe en el programa online que este presenta. La actriz contó que la persona que la enseñó a practicar sexo oral fue la maquilladora Sheryl Berkoff, esposa actual de Lowe. Paltrow explicó qué sucedió cuando tenía entre 15 y 16 años y Sheryl estaba maquillando a su madre Blythe Danner para una película. A Gwyneth le fascinó porque por entonces, Sheryl, mantenía una relación con su amor platónico de la época, Keanu Reeves. «Me obsesioné inmediatamente con ella. Sabía que fumaba y que vendría a fumar conmigo detrás del remolque. Ahí me enseñó a hacer sexo oral y, ya sabes, todas las cosas clásicas de Sheryl. La adoré. Pensaba que era la chica más genial de todos los tiempos», le confesó la actriz a Rob Lowe, quien no se inmutó al escuchar el pasado sexual de su mujer. Paltrow era una desconocida estudiante de secundaria por lo que «el hecho de que ella me amara tanto, antes de ser alguien, lo hizo más especial», aseguró.

Aunque ambas han tenido experiencias lésbicas, al final se han casado con hombres. Rob Lowe y Sheryl Berkoff se conocieron por primera vez en 1983, en una cita a ciegas, pero no se hicieron íntimos hasta que coincidieron en el rodaje de 'Bad Influence', en 1990. La pareja se casó en 1991 y tienen dos hijos: Matthew, de 27 años, y John, de 25. Por su parte, Gwyneth Paltrow se casó en septiembre de 2018 con el productor Brad Falchuk, a quien conoció en los rodajes de la serie Glee. Anteriormente estuvo casada durante 13 años con el líder de Coldplay, Chris Martin, con quien tuvo una hija, Apple, de 16 años, y un hijo de 14 años, Moses. Gwyneth y Brad viven separados a pesar de estar casi recién casados y han acordado pasar cuatro noches a las semanas juntos para que el resto del tiempo ambos puedan dedicárselo a sus hijos adolescentes. Una decisión respaldada por su consejera sexual, Michaela Boehm, quien también vio con buenos ojos que Paltrow invitase a su ex Chris Martin y a la nueva pareja de este, Dakota Johnson, a su luna de miel.

«Todos nuestros amigos casados dicen que nuestra vida suena como la situación ideal y que ni se nos ocurra cambiar una sola cosa», ha explicado la actriz. Se declara fan del sexo anal y hace unos meses ya generó polémica al poner a la venta en su página web unas velas aromáticas por 75 euros, que según ella olían como su vagina. Se agotaron el primer día. Posteriormente tuvo que confesar que se le ocurrió poner a la venta este producto bajo los efectos de un té de setas alucinógenas que estaba probando. «Percibí un olor agradable y dije: 'Huele como mi vagina'. Pero todo era una broma porque estábamos drogados».