«Es inviable que las discotecas abran así, es decirnos: te quiero mucho, pero te doy un guantazo»

REDACCIÓN / LA VOZ 06/06/2020 12:14 h

De susto en susto. Así se siente el sector del ocio nocturno, que este sábado ha visto cómo el BOE permite abrir al público las discotecas y los locales de copas siempre y cuando no superen el tercio del aforo y sin pista de baile, que deberá estar ocupada con mesas. «Es inviable que las discotecas abran así, esto es como decirnos: te quiero mucho, pero te doy un guantazo», dice el presidente de Galicia de Noite y gerente de la sala Pelícano, Luis Diz, que asegura que esto es una especie de «celebración a medias» producto de la improvisación: «Esto es un parche. Un paso, pero un parche. Desde el principio decían que abriríamos en fase 3, hace dos días dijeron que no, y ahora que sí. Este Gobierno funciona a base de impulsos. No puedes decir una cosa y luego cambiar. Esto es producto de no escuchar al empresario».

Diz no entiende cómo es posible que no les dejen habilitar la pista de baile para cumplir con su función. «No tiene sentido que no te dejen utilizar la pista de baile para lo que sirve, que es para bailar, y no para poner espacios vip. Si queremos convertir esto en un ocio de élite, estamos equivocados», dice el empresario, que compara el modelo propuesto por el Ejecutivo con el de los locales nocturnos chinos: «En China funciona así. El chino es muy de botella y de jugar a los dados en la propia discoteca, y para mí que se fijaron en ello y que algo de eso hay. Pero aquí una discoteca no es un bar donde uno está sentado tomándose una copa».

Como gerente y propietario de la sala Pelícano, en A Coruña, Diz ya avanza que no piensa abrir en estas condiciones. «Hay que detenerse y leer la letra pequeña, pero si es así, en Pelícano no podemos abrir. Con un tercio del aforo y la gente sentada sin poder bailar, no tiene sentido. Vamos a esperar al lunes para analizarlo y reunirnos con la asociación a nivel nacional, pero no pinta bien la cosa», indica el hostelero, que no obstante observa que la normativa impuesta en el BOE sí puede beneficiar a algún local de copas con cierto espacio interior: «A los pubs sin pista de baile a lo mejor les beneficia. Pero solo en teoría, porque con un tercio de aforo, si analizamos los aforos en Galicia, es muy probable que no compense».

«Me da la sensación de que intentan dejarnos abrir y que nos calmemos un poco como sector. Pero desde luego, no parece que nos vaya a compensar», zanja Diz.