Fallecen la madre y la abuela de un niño de tres años en Palencia al lanzarse a una presa a rescatarlo

Imagen de archivo de una ambulancia del 112 SUMMA 112 | EUROPAPRESS

Una madre y una abuela han perdido la vida en Palencia al intentar rescatar a su pequeño de tres años que se había caído al agua en la presa del Pisuerga, cerca de la localidad de Baños de Cerrato, en el municipio de Venta de Baños. Medios como El Norte de Castilla y Palencia en la red detallan que la alarma la dio un testigo del suceso que afirmaba que sobre las 18.35 horas había un menor de tres años que se estaba ahogando en dicha presa. Advertía también que había una persona intentando sacarle del agua, pero que no podía hacerlo. Finalmente, el servicio de emergencias sacó al pequeño con vida, pero no pudo hacer nada por las dos mujeres que se lanzaron a salvarlo. Un tío del menor pudo recuperar uno de los cuerpos del agua.

Las mismas fuentes explicaron que desde el Servicio de Emergencias se dio aviso a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos, a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias, que movilizó una UVI móvil, y al Centro Coordinador de Emergencias, que fue el encargado de gestionar el incidente. La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León han activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a la familia y los servicios de emergencia se encuentran aún trabajando en la zona, según informaron fuentes de la sala del 112.