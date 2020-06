«La norma del BOE para discotecas es inviable: una persona con cuatro copas no regula»

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

06/06/2020 17:37 h

La Orden SND/507/2020 publicada hace apenas unas horas en el Boletín Oficial del Estado no ha dejado indiferentes a los empresarios del ocio nocturno gallego. Desde el mismo momento de su publicación, han comenzado a hacer sus cuentas y a diseñar un plan de reapertura que muchos ven inviable en las condiciones que establece el BOE (sin superar un tercio del aforo y sin el uso de la pista para bailar, sino para habilitar una zona de mesas).

En esa línea se pronuncia Sheila Pereira, que gestiona la Sala Dreams de Bueu junto a su socio Luis Vázquez (también propietarios de la cafetería Magaluf). «Es casi inviable, muy complicado. La idea era abrir el viernes 12 de junio, pero ahora tendremos que valorarlo», avanza. «Si decidimos no abrir, lo haríamos cuando podamos utilizar la pista de baile para su función y el local para lo que realmente es», afirma.

«¿Cómo prohíbes a la gente que esté de pie? Creemos que la norma recoge medidas que no son acordes con el tipo de establecimiento. Puede que en un pub sea más posible cumplirlas, pero en una discoteca...», argumenta.

También realiza una comparativa con el protocolo y comportamiento de la clientela en la cafetería. «No tiene nada que ver una cosa con la otra. La gente tiene ganas de terraza. Pero una persona con cuatro copas de madrugada no regula igual. Y el chip mental ya te cambia al acudir a una discoteca. No vas a ir para agobiarte pensando que no te puedes levantar, que tienes que bailar en tu cuadrícula y que tienes que seguir unas líneas para caminar», añade.

«Si quieren incentivar los reservados, nos parece bien, pero se debería permitir que el que quiera bailar en su reservado lo haga», razona. «Estamos completamente preparados higiénica y sanitariamente para afrontar la apertura y dar la máxima seguridad, igual que otro tipo de establecimiento. Esperamos que, con el tiempo, y viendo el buen hacer de locales como el nuestro, se den cuenta de que son más peligrosas las agrupaciones en casas o botellones».