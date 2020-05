Pablo Echenique califica de «sicario mediático» a un periodista y hace pública su identidad en Twitter

0

21/05/2020 20:26 h

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha creado la polémica este jueves al publicar un tuit en el que muestra una fotografía de un periodista para enviar «un aviso a todos los vecinos de Fuencarral (Madrid)», y advertirles que tengan «cuidado», ya que, según Echenique, «Anda merodeando el barrio» y lo describe como «un sicario mediático».

Un aviso a todos los vecinos de Fuencarral en Madrid. Esta persona anda merodeando el barrio. Quizás os aborde diciendo que es periodista. No es cierto. Es un sicario mediático que envía Eduardo Inda a acosar a las familias de cargos públicos para luego publicar basura. Cuidado. pic.twitter.com/pVqdJugg59 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 21, 2020

La persona en cuestión se trata de Alejandro Entrambasaguas, un periodista que desarrolla su trabajo en el medio digital OK Diario, que dirige Inda. «Quizás os aborde diciendo que es periodista. No es cierto», llega a afirmar el portavoz de Unidas Podemos y añade que es «un sicario mediático que envía Eduardo Inda a acosar a las familias de los cargos públicos para luego publicar basura. Cuidado».

Inda ha enviado al sicario mediático Entrambasaguas a mi casa a acosar a mi familia y a mis vecinos. Pronto podréis leer un señalamiento en su tabloide OKcloacas para que Vox sepa dónde enviar a sus perros de presa. Es muy peligroso generalizar esta dinámica mafiosa. pic.twitter.com/xLFYDSS7Ci — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 21, 2020

No fue la única publicación en la que arremetió contra Entrambasaguas, al poco tiempo del primer tuit publicó otro en el que lo acusa de «acosar» a su familia y a sus vecinos. La reacción desde diferentes asiociaciones y profesionales de los medios de comunicación no tardó en producirse. La Asociación de Periodistas y Analistas de España emitió un tuit en el rechazan esta acción y la califican «impropia de una democracia».

Continúa el acoso y señalamiento a periodistas por parte de los partidos del Gobierno. Desde @apae denunciamos esta práctica impropia de una democracia. El último en sufrirlo ha sido nuestro compañero @entrammbasaguas por parte del portavoz parlamentario de @PODEMOS, @pnique pic.twitter.com/5uEBejxHr1 — Asociación de Periodistas y Analistas por España (@asociacionapae) May 21, 2020

En un último mensaje, Echenique defiende su acto y señala que «a toda esa maquinaria de las cloacas que ha hecho del acoso a las familias, la destrucción reputacional y el sicario mediático una práctica habitual, hay que plantarles cara. No son periodismo, son basura. Humillan el prestigio de una profesión noble y envenenan la democracia».

A toda esa maquinaria de las cloacas que ha hecho del acoso a las familias, la destrucción reputacional y el sicariato mediático una práctica habitual, hay que plantarles cara. No son periodismo, son basura. Humillan el prestigio de una profesión noble y envenenan la democracia. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 21, 2020

No es la primera ocasión en la que Echenique tilda a los periodistas de «sicarios mediáticos». Lo mismo ocurrió con El Español este miércoles, aunque en esta ocasión no identificó al periodista y obtuvo una respuesta del propio medio digital: «Los extremos se tocan. Echenique siembra el odio con falsedades, como sus opuestos. El Español no tiene “sicarios” sino redactores, que se limitaron a cotejar una información. El resto, fantasías».