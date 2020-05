La Delegación del Gobierno en Galicia dice que las restricciones horarias son por concellos y la de Asturias, por núcleos

0

La Voz de Galicia Carla Elías

Redacción 01/05/2020 21:15 h

A pocas horas de que arranque la posibilidad de salir a la calle para realizar actividad física para los mayores de 14 años, la polémica está servida. Todo a raíz de la interpretación del punto 2 del artículo 5 de la orden del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado: «Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo entre las 6.00 horas y las 23.00 horas». Un punto que, por ejemplo, se considera de forma distinta en Galicia y en Asturias. La interpretación asturiana es más abierta y toma como unidad de referencia los núcleos de habitantes, no los municipios, algo que dejaría sin restricciones a muchas más personas. Y afirman que su aplicación tiene el visto bueno del Ejecutivo estatal. «Tras consultar con el Gobierno, hemos comunicado a la Federación Asturiana de Concejos que en Asturias, el ámbito territorial de aplicación de la norma es el núcleo de población, no el concejo. Por lo tanto, en los núcleos de menos de 5.000 habitantes no habrá franjas horarias en los paseos y prácticas deportivas», explica la Delegación del Gobierno asturiana, también en sus redes sociales. Así, explica que serán los alcaldes y la Guardia Civil quienes decidan en qué núcleos no se aplica ningún tipo de restricción horaria para el paseo. Y los medios autonómicos indican que tanto el Ayuntamiento de Gijón como el de Oviedo llevarán a cabo así la regulación horaria.

La Delegación del Gobierno gallega determina, sin embargo, que el mencionado punto afecta a las entidades locales menores, es decir, núcleos de población pequeños, con pocos habitantes y algún tipo de jurisdicción especial, aunque dependientes de un municipio mayor. «Además de los municipios con menos de 5.000 habitantes, la norma que entra en vigor mañana también tiene en cuenta las entidades locales menores con menos de estos habitantes, aunque estén en municipios que superen ese umbral», publica el organismo en sus redes sociales. Así, en Galicia solo habría seis entidades locales menores afectadas, Arcos da Condesa (Caldas de Reis), Bembrive (Vigo), Camposancos (A Guarda), Chenlo (O Porriño), Morgadáns (Gondomar) y Pazos de Reis (Tui). Existen otras tres en la comunidad, pero al pertenecer a municipios de menos de 5.000 habitantes ya se les aplicaba la misma norma -Berán (Leiro), Queimadelos y Vilasobroso (Mondariz).

Esta interpretación ha provocado las primeras llamadas de alcaldes a la Delegación del Gobierno gallega para saber cómo se aplicará la norma. Como las críticas del alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, que señala que su concello tiene más de 5.000 habitantes pero es rural y ninguno de sus núcleos supera los 500 habitantes. No obstante, desde el organismo encabezado por Javier Losada ratifican que, por el momento, la ordenanza alude a entidades locales menores. La Xunta desconocía que la norma pudiera aplicarse de otra forma.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial señalan que no tienen constancia de esta excepción de Asturias y remiten al Ministerio de Sanidad como mando único para fijar normas en la desescalada. De todas formas, apuntan a que la interpretación de la norma es clara y que se refiere a municipios y pedanías.