El príncipe Carlos y otros famosos positivos en coronavirus

La Voz de Galicia Martín Bastos

26/03/2020 13:48 h

La epidemia de coronavirus afecta a todos por igual y ha llegado al epicentro mismo de la familia real británica. La oficina de Clarence House confirmó ayer que el príncipe Carlos ha dado positivo en el test de coronavirus, al que fue sometido después de presentar «síntomas leves» el pasado fin de semana. Según sus portavoces, el heredero, de 71 años, «por lo demás, está con buena salud» y permanece aislado en el castillo de Balmoral (Escocia). Con él está su mujer, Camilla, que ha dado negativo en los resultados. Las mismas fuentes oficiales precisaron que es difícil saber dónde se pudo contagiar, pero la prensa británica ya se ha dedicado a seguir su rastro epidemiológico en los últimos días y han llegado hasta un acto que tuvo lugar en Londres el pasado día 10 y en el cual Carlos se sentó enfrente del príncipe Alberto de Mónaco, que fue diagnosticado con coronavirus hace cinco días. Es imposible saber si ese fue el foco del contagio, pero desde aquel momento el príncipe de Gales asistió a numerosos actos públicos y en dos de ellos tuvo contacto con su madre, Isabel II, que actualmente permanece en el castillo de Windsor junto al duque de Edimburgo, de 98 años. También presidió un acto de los premios que entrega su fundación al que asistieron numerosos famosos. Sus médicos calculan, no obstante, que el contagio debió de producirse más recientemente.

Mejoría

Dabiz Muñoz supera doce días de enfermedad. Otro afectado por la pandemia ha sido el cocinero Dabiz Muñoz, quien confirmó a través de las redes sociales que después de «doce días enfermo», con algunos de esos días «muy malos», empieza a encontrarse «mejor», aunque no ha recuperado el «gusto y el olfato». También aseguró que durante el confinamiento ha tenido a la «mejor cuidadora del mundo mundial», Cristina Pedroche. Antes de la confirmación, su mujer había escrito en las redes un mensaje que ahora se entiende: «Intentando sacar alegría de buenos momentos. Recordando mucho. Dándome cuenta de lo rápido que vivía. Valorando cada risa, cada abrazo, cada beso que daba y recibía. Volverá. Todo volverá. Pero yo habré cambiado. Espero». El 13 de marzo Muñoz anunció el cierre de sus restaurantes DiverXO y de StreetXO, en Madrid.

Otro positivo

También Tristán Ulloa. Otra confirmación de positivo en la prueba del COVID-19 de las últimas horas ha sido el actor Tristán Ulloa, que publicó una imagen en el hospital Infanta Leonor de Madrid con mascarilla, guantes y oxígeno. «Estoy rodeado de héroes. He tenido mucha suerte a pesar del positivo, así que no preocuparse: está todo controlado y estoy en las mejores manos», escribió el actor. «Sé que saldremos de esta y cuando eso ocurra me voy a hinchar a besaros y abrazaros a tod@s. Hasta entonces, por favor, quedaos en casa».

Solo un susto

Falsa alarma de Heidi Klum. Quien ha tenido más suerte ha sido la modelo Heidi Klum, que ha dado negativo en el test de coronavirus, al que se sometió hace unos días después de tener que abandonar el rodaje del programa America’s Idol con un fuerte malestar y fiebre.

Marqués de Griñón

La emotiva despedida de Tamara Falcó. Después de unos días de duelo tras la pérdida de su padre, el marqués de Griñón, Tamara Falcó, quien acudió sola al momento de la incineración, publicó una imagen en la que aparecen todos los hijos de Carlos Falcó para dedicarle unas últimas palabras. «Nuestro padre fue una persona excepcional, que amó a su país y trabajó por él sin descanso [...] Fue un idealista, bueno y generoso con sus hijos y amigos y estará siempre vivo en nuestra memoria».