Consulta aquí las medidas tomadas en Galicia por el coronavirus una a una

REDACCIÓN 13/03/2020 21:20 h

Ha pedido responsabilidad y «cohesión social» ante la pandemia del coronavirus. «Ciudadanos, personal sanitario e instituciones son los tres vértices de esta respuesta». Así se ha expresado esta tarde el presidente de la Xunta en la comparencia pública que tenía lugar tras una reunión extraordinaria con su Gobierno.

Feijoo ha comunicado las medidas tomadas por el Ejecutivo autonómico después de que el presidente del Gobierno anunciase esta mañana que este sábado se declarará el estado de alarma en el país.

«Sabemos convivir en la excepcionalidad. La convivencia es más importante que nunca. Todos dependemos de todo. Pido convivencia y confianza», ha asegurado Feijoo.

Cierres de establecimientos hosteleros

Como en otras comunidades, se ejecutan cierres radicales de establecimientos comerciales. Quedan cerrados al público los bares, cafeterías y restaurantes de la comunidad. Solo se mantendrán las entregas a domicilio y el servicio de recogida en los locales. ¿Cuándo arranca este cierre? Esta misma medianoche. «La permanencia en el establecimiento tiene que ser la estrictamente necesaria». Esta decisión se mantendrá vigente durante 14 días.

La medida será completa en salas de fiestas, discotecas, pubs, albergues del Camino de Santiago, polideportivos, piscinas y furanchos.

Hoteles

No están afectados por esta medida los servicios de restauración de los hoteles, siempre que solo sirvan para clientes, y los establecimientos de instalaciones de servicios públicos.

¿Qué comercios siguen abiertos?

El cierre no afecta a los comercios minoristas de primera necesidad. La medida de cierre, que arranca esta medianoche, no afectará a tiendas de comestibles, minoristas de alimentación como carnicerías, fruterías, pescaderías, panaderías o tiendas de alimentación.

Las grandes superficies pueden permanecer abiertas, pero solo las zonas destinadas a alimentación.

Sigue abiertas también las gasolineras.

¿Y los fármacos?

Las farmacias son de los pocos establecimientos que pueden seguir abiertos tras esta reunión extraordinaria del Gobierno gallego.

La información

También se mantienen abiertos los quioscos de venta de prensa.

Locales de ocio

Cines o teatros, salas de conciertos, establecimientos de juego, recintos feriales, centros de ocio infantil o pabellones deberán de permanecer cerrados.

Funerales

Se reduce a un tercio el aforo de los tanatorios gallegos. El número máximo de personas que podrán acompañar un cortejo fúnebre se restringe a 25.

Centro de coordinación

El presidente de la Xunta ha anunciado que se constituirá en la comunidad un centro de coordinación de emergencia en el que estarán el vicepresidente Alfonso Rueda, el conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña, la Delegación del Gobierno en Galicia y representantes de la Guardia Civil y Policía Local.

Se reforzará además la atención telefónica. «Si tiene dudas sobre el virus, tiene esta web, coronavirus.sergas.gal. Es importante que el 061 quede reservado en exclusiva para las urgencias médicas, tal y como hemos hecho siempre. En los próximos días trataremos de dar nuevos teléfonos», ha expresado.

¿Libertad de movimientos?

Por el momento no hay restricciones a la movilidad ni medidas de confinamiento. Sí se pide evitar los viajes innecesarios, pero no va a haber medidas en lugares concretos ni cortar carreteras. El Gobierno gallego pide que no se use el transporte público.

Las fuerzas de seguridad se pondrán eso sí al servicio de estas medidas para que no se produzcan concentraciones de gente en la medida que sea posible.

El Consejo de Ministros

Mañana el Gobierno decretará en el Consejo de Ministros el estado de alarma. En caso de que las medidas que se aprueben sean más estrictas que las que ha anunciado esta tarde la Xunta, prevalecerán sobre estas. Si no, pesarán más en Galicia lo decidido por el Consello. «Si es necesario, mañana adaptaremos estas medidas», ha dicho Feijoo.

La elecciones del 5 de abril

Feijoo ha asegurado que a día de hoy «no se dan las garantías» para celebrar los comicios autonómicos. «No hay ningún gallego que esté pensando en las elecciones autonómicas. Hoy, con más énfasis, las elecciones para el 5 de abril no forman parte de la agenda del Gobierno. Las elecciones son secundarias, todos estamos en otra cosa. Solo se podrían celebrar si se dan el cien por cien de las garantías y si no se dan, lo lógico es que no se celebren».