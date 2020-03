Santiago Abascal y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, últimos políticos en dar positivo por coronavirus

0

La Voz de Galicia

Redacción | La Voz 12/03/2020 23:02 h

Este jueves no solo ha sido un día clave en cuanto al plan de acción que Xunta y Gobierno central han desvelado para combatir el coronavirus. En su escalada de contagios, también ha afectado a numerosos cargos políticos. Por la mañana se desvelaba el positivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que provocó que se hiciera pública la decisión de los reyes de someterse a la prueba: Doña Letizia había coincidido en un acto público con ella la semana pasada. La Casa Real asegura que se desvelará el resultado, que por el momento se desconoce.

Pero el positivo de Montero, también supuso que, siguiendo los consejos sanitarios que el propio Gobierno promulga, se realizase la prueba a todos los miembros del Ejecutivo. Así, todos menos una, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, han dado negativo en los test realizados. Sorprende que Pablo Iglesias, que no solo es vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, si no que comparte grupo parlamentario con Montero, además de ser su pareja y tener tres hijos en común, no esté infectado con COVID-19.

Vox, suma y sigue de casos positivos

Si bien Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, fue el martes el primer positivo confirmado en la fuerza de extremaderecha, el número de infectados no ha dejado de aumentar en este partido. Cabe recordar que el pasado domingo, cuando ya la enfermedad se expandía exponencialmente en Madrid, celebró un Congreso al que asistieron 9.000 personas en Vistalegre, por el cual, tuvieron que disculparse. El último caso, anunciado por él mismo en Twitter, es el del presidente de la formación, Santiago Abascal.

Este martes, al conocer el positivo de Javier Ortega, me puse en cuarentena y pedí a un laboratorio privado un test de Covid-19. La prueba también ha dado positivo así que seguiré trabajando desde casa. Gracias por vuestra preocupación aunque me encuentro razonablemente bien. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) March 12, 2020

Otros diputados de Vox que tras Ortega Smith han confirmado haber dado positivo en el virus son el diputado por Cádiz, Carlos Zambrano o, muy recientemente, Marcarena Olona, su portavoz parlamentaria. Otra portavoz, no en Madrid, si no la de las Cortes Valencianas, Ana Vega, también resultó infectada.

En el ámbito político, la enfermedad ha afectado a otros representantes, como la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, que señalaba ayer que desde el sábado presentaba síntomas o a Antón Gómez-Reino, candidato a la presidencia de la Xunta por Galicia En Común, que ha decidido estar en cuarentena al compartir grupo parlamentario, el de Unidas Podemos en el Congreso, con Irene Montero, la ministra de Igualdad que ha dado positivo.

Baixo recomendacións sanitarias e do grupo Parlamentario inicio unha cuarentena.



A pesar de non ter síntomas, póñome a disposición dos profesionais da Sanidade Pública.



É tempo de calma, de apoiar o seu exemplar traballo e por en valor a conciencia cívica do País #Covid_19 — Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) March 12, 2020

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020