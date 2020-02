45 disfraces de Satisfyer vendidos al día

Leo a noticia dun novo xoguete erótico para mulleres que se anuncia como o non vai máis e basea a súa atracción en características de grande interese para o sexo feminino, segundo din. Non toca o corpo da muller: emite ondas electromagnéticas, e mantense a unha distancia que garante a asepsia. Outra característica resaltada é a súa forma, diferente á dos vibradores clásicos que lembran , máis ou menos, o órgano sexual masculino. E o punto forte do aparello é que promete orgasmos espectaculares en dous minutos de estimulación.

