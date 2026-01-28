La nieve vuelve a complicar el acceso de los camiones a Galicia y colapsa las entradas a Madrid

No ha fallado la previsión. La borrasca Kristin prometía nieve y a su paso, las nevadas ya están condicionando la circulación en algunas vías de la montaña lucense y en el sur de la provincia de Ourense, especialmente en el caso de los vehículos pesados, aunque no hay carreteras principales cortadas.

Según ha informado la DGT, se ha prohibido la circulación de camiones y vehículos articulados en la carretera LU-633 entre Pedrafita y Queixadoiro, mientras que la A-6, entre Pedrafita y Noceda, y entre Pedrafita y Vega de Valcarce (León) está transitable con precaución. En esa vía se ha establecido la prohibición de adelantamiento para los vehículos pesados.

Tampoco podrán adelantar los vehículos pesados y deberán circular con precaución todos los usuarios en la N-6 entre Vega de Valcarce (León) y Noceda, en As Nogais (Lugo).

En la provincia de Ourense, hay nevadas que afectan a la N-525 en la zona de A Gudiña. Los vehículos pesados que circulen por esta autovía de las Rías Baixas no podrán adelantar a la altura de Trasmiras, Monterrei, A Mezquita y Riós. Igual restricción tendrán los camiones en Zamora, entre O Cañizo y Las Hedradas.

Pie de foto. Firma Pie de foto. La Guardia Civil rescata a varios vehículos atrapados en la nieve Guardia Civil

Igualmente, la DGT pide precaución en la OU-310 en Vilardevós, debido a la baja visibilidad por niebla. Precisamente en esta localidad agentes de la Guardia Civil tuvieron que auxiliar a seis vehículos, un microbús, dos furgonetas y varios turismos que habían quedado atrapados en la carretera que une este municipio con Verín. Los vehículos pararon en el arcén en un momento de nevada intensa y tras el paso de la quitanieves no fueron capaces de reincorporarse a la carretera, así que hubo que recurrir a las palas y a empujar para devolverlos al carril. La Guardia Civil rescató ya en los últimos seis días a cientos de coches atrapados.

Álvaro Blanco | EFE

Situación complicada en las carreteras de Madrid por la nieve

Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo las autovías A-6 y A-1, viven una situación complicada esta mañana por la intensa nevada que cae sobre la región, que está provocando atascos y cortes y obligando al uso de cadenas en varios puntos.

La A-6 es la carretera más afectada a estas horas, pues la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está intransitable por limpieza de la vía desde Guadarrama hasta Aravaca. Según se puede comprobar en las cámaras de la DGT, numerosos vehículos han quedado bloqueados por el cierre de la autovía.

En la A-1, hay retenciones entre los puntos kilométricos 9 y 37, con uso obligatorio de cadenas y circulación restringida a autobuses y vehículos pesados. En la capital se han producido cortes en algunos accesos de la M-30 y en la M-40 hay retenciones entre los puntos kilométricos 54 y 59 y se ha prohibido el acceso de camiones a la altura de Montecarmelo.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ruega dejar despejado el carril izquierdo de las vías para facilitar el trabajo de las quitanieves y consultar los perfiles oficiales antes de realizar cualquier desplazamiento por carretera.

Como consecuencia de esta situación, numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios, como consecuencia de la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región y que está provocando importantes afecciones a la circulación y al transporte público, según la Comunidad de Madrid.

Entre los municipios afectados están San Agustín del Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.

Aena activa el plan de actuaciones en Barajas por hielo y nieve y Adif alerta de retrasos

Aena ha activado el plan de actuaciones invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante las previsiones meteorológicas de la Aemet, mientras que Adif ha alertado de posibles retrasos en el núcleo de las Cercanías de Madrid.

El gestor aeroportuario recomienda a los usuarios en sus redes sociales que si van a volar en las próximas horas consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.

En el caso del transporte ferroviario, Adif ha indicado que debido al temporal de lluvia y nieve se pueden producir retrasos en Cercanías de Madrid, especialmente en la zona noroeste. Además, la circulación entre Cercedilla y Segovia está suspendida.

