Un diputado del PP implicado en el accidente de la AP-9 fue arrollado por su vehículo tras el impacto de un tercero

El Omoda que conducía el diputado Roberto Rodríguez y en el que viajaba su compañero de partido Gonzalo Trenor en el asiento del acompañante, terminó fuera de la calzada tras el impacto XOAN A. SOLER

Los dos diputados del PP heridos en el accidente de tráfico múltiple que se registró este martes en la AP-9 a la altura del kilómetro 53, antes del peaje de Sigüeiro (Oroso), en dirección Santiago, permanecen ingresados en el CHUS recuperándose de las lesiones sufridas. Roberto Rodríguez, que conducía su vehículo, resultó ileso en el momento de la colisión a pesar de la aparatosidad del suceso. Sin embargo, cuando salió del coche, que terminó en la zona de vegetación fuera de la autopista, el impacto de otro automóvil provocó que su vehículo lo golpease enviándolo contra un árbol. La potencia con la que se produjo este segundo golpe implicó que el también concejal en el Ayuntamiento de A Coruña acabase con más de cinco costillas dañadas, además de problemas en un hombro, pelvis y cabeza, aunque ninguna de las lesiones reviste una alta gravedad. A pesar de ello permanece en la uci por los cuidados que se le están aplicando por parte del personal médico del centro hospitalario santiagués.

El otro diputado del Partido Popular implicado en el accidente, Gonzalo Trenor, viajaba como acompañante en el vehículo de Rodríguez y también permanece en el CHUS tras tener que ser excarcelado. La colisión le provocó daños en una vértebra cervical y el personal sanitario está valorando si es preciso que tenga que someterse a una intervención quirúrgica. Los dos miembros del PP recibieron visitas en las últimas horas y se comunican con normalidad, según fuentes próximas. Ambos se dirigían a Santiago para participar en la sesión parlamentaria programada para este martes, que sufrió alteraciones debido a este acontecimiento, que también afectó a diputados del BNG que se desplazaban al pleno autonómico.

Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, los diputados del PP heridos en el accidente de Oroso

El accidente terminó con 23 vehículos implicados y se indica que la principal causa una cortina de granizo que cayó en ese momento en la zona. Las primeras informaciones apuntaron a que el derrape de un coche originó el choque en cadena. Por este siniestro múltiple, la autopista estuvo cortada en un primer momento en sentido Santiago, provocando retenciones de hasta tres kilómetros. Los vehículos fueron desviados en la salida de Ordes y conducidos hacia la carretera N-550. En el lugar del accidente se personaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emerxencias de Galicia y la circulación por la AP-9 quedó totalmente restablecida a las 18.30 horas.