La Xunta creará un fondo para captar rutas aéreas a través de patrocinios turísticos

Reunión de coordinación de los aeropuertos gallegos celebrada este martes en Lavacolla Sandra Alonso

La coordinación de los tres aeropuertos gallegos seguirá siendo una asignatura pendiente, aunque las administraciones y agentes implicados, ante la evidencia de la pérdida de rutas y viajeros, parecen ahora más decididos a mover ficha. En un contexto en el que la crisis del sistema aeroportuario gallego coincide con la expansión del Sá Carneiro de Oporto, que cada vez capta más viajeros a este lado del Miño, y de un significativo incremento de los destinos internacionales que ofrece la terminal de Asturias, la Xunta anunció este martes, con motivo de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea, celebrada en el aeropuerto de Santiago, la creación de un fondo para captar nuevas rutas. El instrumento es novedoso, aunque no su filosofía, porque el Gobierno gallego mantendrá el criterio de tratar de reforzar la oferta de destinos de los tres aeropuertos a través de la promoción turística. Es decir, que los recursos de ese fondo no irán directamente a pagar a las aerolíneas por traer vuelos.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, anunció este modelo al término de la segunda reunión de ese grupo de trabajo, que en la práctica da continuidad al fallido comité de rutas, que tras varios años de reuniones nunca consiguió el propósito para el que fue creado: avanzar en la coordinación de las tres terminales gallegas, especializando los tráficos de cada una para acabar con una competencia entre ellas que solo beneficia a Oporto. Calvo esbozó ese planteamiento de los patrocinios turísticos al que irá destinado un fondo cuya dotación se desconoce.

En este punto, el responsable de Presidencia invitó a los tres ayuntamientos y a las diputaciones a realizar aportaciones económicas para dotar un fondo que, avanzó, se distribuiría a partes iguales entre Lavacolla, Alvedro y Peinador con la intención de que cada terminal sume al menos dos rutas nuevas.

Las novedades concretas, de momento, acaban ahí. Al término de la reunión de este martes, que ha dado continuidad a la celebrada el 5 de noviembre pasado, el director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, destacó que «todos salimos muy satisfechos del resultado de la reunión, con una predisposición muy positiva por parte de todas las instituciones a aportar y colaborar. Y esta es la línea de trabajo que va a dar frutos», arguyó. Aena detalló que, en esta segunda reunión, realizó un seguimiento de las acciones ya iniciadas y previstas de los integrantes del grupo de trabajo, que definieron de forma conjunta los próximos pasos acordados por todas las partes representada en ese foro. Una vez desarrollados por el gestor aeroportuario los diferentes casos de negocio con rutas potenciales para cada aeropuerto gallego, se estableció como objetivo completarlos con la información adicional que aportarán la Xunta, los concellos y las diputaciones. El fin último, subraya Aena, es mostrar a las aerolíneas «propuestas sólidas y atractivas para ellas».

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, mostró su satisfacción porque «a Xunta por fin quera dar un paso adiante» en la coordinación de rutas áreas. «Queda concretar, e esperemos que sexa o antes posible», señaló. En la misma línea, su homólogo coruñés, Gonzalo Castro, expresó su agradecimiento a la Xunta, y valoró «los avances en la disposición de todas las administraciones y entidades presentes en el grupo de trabajo para avanzar en la coordinación y puesta en común de una estrategia de conectividad aérea conjunta para Galicia».

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Además de Aena, concellos y diputaciones, a la cita del grupo de trabajo asistieron también representantes de la Delegación del Gobierno, de Aviación Civil, del Consejo de Cámaras de Galicia, del Clúster de Turismo de Galicia y de la patronal gallega.

Asturias incorpora nuevas rutas inyectando recursos autonómicos a las compañías

El modelo de promoción de los destinos por el que apuesta la Xunta para captar nuevas rutas aéreas para las terminales gallegas contrasta con la estrategia de inyección directa de recursos a las compañías por parte del Gobierno de Asturias. Con un único aeropuerto, y liberado por tanto de las presiones localistas que históricamente han torpedeado la coordinación en Galicia, la comunidad vecina ha logrado reforzar la oferta de su terminal para la inminente campaña de verano. La más favorecida es Volotea, que tras renunciar a volver a Lavacolla ha dedicido retirarse de Alvedro. Este año, por vez primera, ya mueve más viajeros que Santiago.