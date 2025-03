Los trenes Avril siguen quedando atrapados en el cambiador de ancho de Taboadela

Un tren AVE en la estación de Vigo (foto de archivo) M. MORALEJO

La fiabilidad de los trenes de la serie 106 (Talgo Avril) ha mejorado mucho, especialmente desde que Renfe modificó el programa de mantenimiento preventivo cambiándolo a horario nocturno, para garantizar así la disponibilidad de material rodante al día siguiente. Pero siguen teniendo problemas, muchos de los cuales se sitúan en el tramo crítico entre Taboadela y Ourense, unos 17 kilómetros en vía única y ancho mixto que acumula incidencias desde hace tiempo, muchas de ellas relacionadas con el paso por el cambiador de ancho, donde estos trenes adaptan sus ejes para adaptarlos al ancho internacional (en dirección Madrid) o al ancho ibérico (en dirección Ourense). Es el peaje que tienen que pagar los viajeros gallegos por tener una línea de alta velocidad con dos anchos diferentes. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció en una intervención en el Congreso que estos dispositivos para cambiar el ancho eran el origen de numerosas incidencias en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia.

Así, el AVE con destino a Vigo que salió este lunes a las 19.17 horas de la estación madrileña de Chamartín hizo con normalidad el viaje hasta que llegó al cambiador de Taboadela. Se dispuso a reducir la marcha para pasar por el dispositivo que amplía la anchura de sus ejes hasta que el maquinista notó que algo no iba bien. Posteriormente se comprobó que el AVE tenía dos cerrojos caídos. Estos dispositivos mecánicos sirven para fijar el ancho una vez que se pasa por el cambiador. Si no están en su sitio no se puede modificar la anchura de los ejes, e incluso existe un riesgo de vuelco. Así que el tren tuvo que esperar auxilio para levantar el coche afectado y poder así enclavar los cerrojos para que el convoy pudiera continuar hacia Vigo con seguridad.

Como la demora fue de 58 minutos, los viajeros afectados no tendrían derecho a indemnización con los nuevos criterios de Renfe. Si el retraso hubiera sido de una hora, tendrían derecho a la devolución del 50 % del importe del billete.