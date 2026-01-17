A una semana de enfrentarse al examen mir: «Fue terrible, temíamos un cambio de fecha»

Sara, Carmen, Fatima y Elena prepararon las pruebas con el grupo CTO PACO RODRÍGUEZ

Esta semana, a pocos días del examen mir que se celebra el próximo sábado 24 de enero, se publicaron las listas definitivas de admitidos. Un retraso que ha afectado a los miles de médicos que preparan la prueba en toda España, y como no a los 588 que se examinarán en la Facultade de Dereito de Santiago. En Medicina, el grupo CTO organizó un simulacro de esta prueba. Más de un centenar de estudiantes de esta academia acudieron a la misma hora y en las mismas condiciones en las que lo harán el próximo sábado.

A estas alturas pocos nervios, y ganas de que pase ya. Llevan 18 meses estudiando, desde junio a un ritmo de unas diez horas diarias. Elena, Sara, Carmen y Fátima, de Xinzo, Ribadavia y Santiago, aseguran que en estos momentos su prioridad es el examen, por lo que esperarán a ver el puesto en el que quedan para decantarse por una u otra especialidad. Eso sí, salvo Carmen, descartarán las quirúrgicas.

El simulacro se hizo en la Facultade de Medicina de la USC PACO RODRÍGUEZ

A la intensa preparación, este año se sumaron los nervios por las irregularidades en la convocatoria. Hasta el punto de que podrán presentarse los no admitidos, ya que no ha dado tiempo a resolver los recursos de alzada. «Fue terrible, en diciembre estábamos todos muy nerviosos porque no salía la lista definitiva, temíamos un cambio de fecha».

Finalmente no lo ha habido, y los 588 matriculados en la sede de Santiago se examinarán el 24 a partir de las dos de la tarde. Desde CTO señalan que ha habido mucha preocupación porque hasta última hora no se sabían las localizaciones de la prueba ni los admitidos, y se han detectado muchos errores en el baremo de los expedientes, «el retraso ha sido lo peor», lamentan.

Iria Torres y Andrea Rodríguez estudiaron Medicina en la USC PACO RODRÍGUEZ

Andrea Rodríguez e Iria Torres, de Marín y Pontevedra, son de las más madrugadoras al llegar a la facultad. «Los nervios de momento bien, en la academia te dan muchos recursos para gestionarlos». Ambas saben que a estas alturas, «lo que se pudo hacer ya está hecho». Sí que es cierto que inquieta jugárselo todo a un examen después de tantos meses de estudio, «gestionar bien el tiempo es lo que más nos preocupa, dar muchas vueltas a una pregunta porque te bloqueas y fastidiar el resto», cuentan.

A Fátima y sus compañeras les intranquiliza encontrarse con preguntas que no han visto, «no es tanto que sean difíciles como que no las tengamos en los apuntes y por lo tanto no las hayamos preparado», cuentan. Sobre su futuro y la situación de la profesión médica, apuntan Andrea e Iria, «ahora lo vemos algo oscuro, pero esperamos que en unos años mejore la situación».

José Antonio Dalos estudió en Venezuela y preparó el mir en Galicia PACO RODRÍGUEZ

También José Alejandro Dalos, de 31 años, tiene esperanzas en una vocación que tuvo desde pequeño, «siempre me gustó, desde muy pequeño», cuenta este venezolano de familia gallega, que se vino a España tras terminar la carrera. Vive en A Coruña y su intención es ejercer en la comunidad, «me gusta Galicia y me gustaría trabajar aquí». Han sido meses de dura preparación y de momentos de desánimo por la enorme cantidad de contenidos que exige el examen mir, «pero nos lo hacen llevadero para poder llegar hasta el final», señala, en alusión a la academia.

Más de 35.000 en España

Junto a los médicos que hicieron el simulacro en este centro del casco histórico también se examinaron psicólogos y farmacéuticos de otra academia. Porque los 16.763 médicos no son los únicos que el sábado harán las pruebas de formación sanitaria especializada. También 11.204 enfermeros, 4.016 psicólogos, 1.474 farmacéuticos, 1.338 biólogos, 407 físicos y 301 químicos. Este año se ofertan 12.366 plazas, un 3,5 % más que el año anterior. De ellas, el mayor número es para médicos, 9.276, mientras que 2.279 son para enfermeros. En Farmacia hay 362 plazas, en Psicología 280, 83 en Biología, 57 en Física y finalmente 29 son para químicos. De estas, 682 pertenecen a hospitales gallegos.