Las plazas de formación sanitaria especializada crecieron en Galicia un 81 % desde el 2014

Foto del pasado mes de enero, a la entrada del examen mir celebrado en Santiago SANDRA ALONSO

La oferta de plazas de formación sanitaria especializada —fundamentalmente mir, pero también EIR, FIR o PIR entre otras titulaciones— creció en Galicia más de un 81 % desde el 2014-2015 según el informe que acaba de publicar la fundación Centro Estudios del Sindicato Médico Andaluz, un porcentaje bastante superior a la media estatal, del 68,7 %. Todas las comunidades han aumentado en mayor o menor medida estas plazas, por un lado por el déficit de médicos actual, pero por otro para compensar los recortes realizados entre los años 2010 y 2015 en esta oferta.

El Sergas ha pasado de tener en el 2014-15 un total de 376 plazas entre todas las titulaciones a 682 en la próxima convocatoria, cuyo examen se realiza en enero del 2026. El mayor incremento es el de Castilla-La Mancha, que pasó en este período de 194 a 528 puestos, y el de Baleares, al incrementar la oferta de 127 a 271 plazas. Por el contrario, Madrid es la comunidad en donde menos aumentó, un 35 %, hasta llegar a las 2.004 plazas en la próxima convocatoria.

El informe de este centro de estudios no solo hace hincapié en la formación sanitaria especializada sino en la plantilla de médicos de la sanidad española, bastante envejecida. De hecho, uno de cada tres profesionales en activo, el 31,4 %, tienen 55 o más años. Esta necesidad de especialistas en los próximos años empezará a decaer dentro de una década, justo cuando empiecen a incorporarse los médicos que están ahora en las facultades. De ahí que el sindicato médico lamente la proliferación de facultades de Medicina, cuando los retiros bajen a la mitad, «pasados nueve-once años el número de jubilaciones será de unas cinco mil al año, poco más que la mitad que en estos años, por lo que de nuevo nos podemos encontrar con miles de médicos parados para trabajar unos meses en verano o de lunes a viernes».

Solo cirugía pediátrica redujo su oferta

La única especialidad en la que ha bajado la oferta de plazas de formación sanitaria desde el 2014 es cirugía pediátrica, que pasó de 21 a 20 puestos en el conjunto de comunidades. El resto han aumentado y sobre todo las especialidades EIR, es decir, de enfermería. Geriátrica pasó de 11 a 99 plazas en once años y enfermería familiar y comunitaria, por ejemplo, de 267 a 964.