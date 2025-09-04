Muere en Riotorto el dueño de una empresa forestal tras ser alcanzado por una procesadora

El accidente ocurrió en un monte de la parroquia de A Ermida, en Riotorto CEDIDA

Un hombre de 66 años perdió la vida este jueves por la mañana en un monte del municipio de Riotorto al ser alcanzado por una máquina procesadora forestal mientras ayudaba a los operarios que trabajaban en la zona.

El fallecido es A. F. F., dueño de la empresa Maderas Naciente S.L., radicada en el municipio mariñano de Lourenzá y que cuenta con otros dos socios. Aunque residió durante muchos años en el ayuntamiento laurentino actualmente vivía en una parroquia de Ribadeo.

Según informó el 112-Galicia, fue un trabajador quien dio la voz de alarma al servicio de emergencias. La llamada se recibió a las 11.30 horas, alertando de un accidente laboral ocurrido en el lugar de A Ermida, en Espasande de Baixo, «nunha zona de difícil acceso». En su aviso, explicó que la víctima había sido golpeado por la procesadora forestal y, aunque «non estaba atrapado», advirtió que «podería estar falecido».

Varios testigos relataron que el hombre, que había acudido al lugar para llevarles unas piezas a sus empleados, y fue arrollado por la procesadora cuando pasaba por detrás de esta máquina mientras giraba.

El centro de emergencias movilizó de inmediato a los Bomberos de Barreiros, al GES de A Pontenova, a la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Sin embargo, a su llegada al lugar, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar la muerte. Las autoridades continúan en el monte a la espera del levantamiento judicial del cuerpo.