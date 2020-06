Lugo, coñecido a través dos sentidos

A poucos metros da Muralla, o barrio do Carme languidece con casas tapiadas, lameiros e hortas ben coidadas

O barrio do Carme é unha aldea abandonada incrustada no corazón da cidade de Lugo. Unha inmensa contradición de chan fértil, regatos, vestixios romanos, casas derruídas, invernadoiros, grafites e fiestras tapiadas. Un cruce de rúas, fincas e camiños que milenios atrás era atravesado pola XIX calzada romana, que fala dun pasado honroso e dun presente solitario.

Hoxe no Carme apenas queda xente. A maioría das casas locen portas e fiestras tapiadas e nalgunhas a maleza exerce de okupa devastando paredes e ascendendo andares. Un dos poucos veciños que resistiron o envite da desertización do barrio conta que a maioría das vivendas leva trinta anos languidecendo a pesar de atoparse nun sitio privilexiado, a poucos metros da Muralla e do corazón mesmo da cidade. Foron morrendo os maiores e os herdeiros non as conservaron.

