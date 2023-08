Cortan una salida de la A-6 en As Nogais para hacer una rotonda para los camiones afectados por el viaducto caído

Las obras afectarán a la salida de la A-6 en Noceda, As Nogais, que estarás cerrada durante un mes OSCAR CELA

El desplome del viaducto de la A-6 en O Castro, en el límite entre Galicia y Castilla y León, ha influido desde el primer día en la toma de decisiones que afectan al tráfico unos cuantos kilómetros ante de acceder al corte total de la autovía. Más allá del desvío inicial por la N-6 y los posteriores tránsferes que se fueron abriendo para redirigir el intenso tráfico, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana fue ejecutando mejoras en la N-6 en diferentes puntos al pasar a ser de nuevo esta una vía de gran relevancia para el tránsito entre Galicia y la Meseta.

En este contexto, el ministerio está ejecutando las obras de construcción de la glorieta de conexión de la N-6, en el punto kilométrico 441+400, con el ramal de salida 438 de la A-6 en sentido Madrid, a la altura de Noceda, en el municipio de As Nogais. Las obras, que no afectan al tronco de la autovía A-6, entran en una fase más importante, por lo que este desvío de la A-6 quedará cerrado al tráfico desde las 8.00 horas del lunes 21 de agosto y hasta las 15.00 horas del viernes 15 de septiembre.

Los motivos del corte

Los motivos de estas obras y del corte son para construir una glorieta en la N-6 que permite una mejor maniobra a los camiones y vehículos articulados que tengan que abandonar la A-6 y acceder a la N-6 para continuar su ruta en la parte final hacia el puerto de Pedrafita o dar la vuelta hacia Lugo. El ministerio decidió el pasado año que en los días de previsión de nevadas o heladas, los vehículos pesados debían salir por este ramal de la A-6 y así evitar colapsos en la autovía cerca de Pedrafita. Pero el entronque de la A-6 con la N-6 no estaba preparado para acometer una posible salida masiva de camiones, ya que había problemas de visibilidad, de peralte y de giro de los vehículos.

Con las obras que ahora acomete el Gobierno, se quiere preparar esta rotonda antes de que llegue la segunda campaña invernal sin que los viaductos de O Castro estén operativos.

Aún queda más de año y medio de vulnerabilidad en la A-6 pablo gonzález

Cómo afectará al tráfico

Corte del ramal de salida de la A-6 en sentido Madrid no influirá en el tráfico de la autovía. Estará cerrado al tráfico durante la ejecución de las obras. Para este caso, las salidas recomendadas como alternativa al ramal cortado serán el enlace del kilómetro 444 (As Nogais) para vehículos ligeros (tiene fuertes pendientes, por lo que los camiones no pueden usarla), y el 451 (Becerreá) para vehículos pesados. El resto de los ramales del enlace de Noceda (los de sentido Lugo y A Coruña) permanecerán operativos.

La salida que se corta, la de Noceda, en As Nogais, es muy utilizada por los transportistas ya que les da acceso al restaurante Villacol, uno de los locales de hostelería preferidos por los conductores y camioneros de toda España. Ahora, durante un mes, los que vayan en dirección Madrid, deberán salirse en Becerreá y circular unos kilómetros más por la N-6.

Sí habrá un corte de un carril entre los kilómetros. 441+200 y 441+600 de la N-6. En este caso se desviará el tráfico por el carril contiguo con el objeto de mantener el paso alternativo de ambos sentidos de circulación.

En qué consisten las obras

Los trabajos, explican desde el ministerio, consisten en la sustitución de la actual raqueta por una nueva glorieta cerrada, debiendo de ejecutarse asimismo la instalación de una nueva señalización, balizamiento y defensas y otras obras complementarias. Estas obras se están llevando a cabo en el marco de las actuaciones para la mejora de la seguridad vial y el transporte de mercancías de las obras de emergencia para la reconstrucción de los viaductos del Castro.