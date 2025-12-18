Dos exconcejalas del Ayuntamiento de A Coruña denuncian por acoso laboral a Inés Rey y al edil José Manuel Lage por el canal interno del PSOE

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en una imagen de archivo CESAR QUIAN

Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han presentado, a través del canal interno de denuncias del PSOE, escritos por separado en los que recogen situaciones de «gritos, insultos, malos modos, trato vejatorio, menoscabo de la dignidad, mobbing…» por parte de la alcaldesa Inés Rey y del actual concejal de Hacienda, José Manuel Lage, según confirman las fuentes consultadas.

Las denuncias remitidas al canal interno, y que se reciben en Ferraz, proceden de dos dirigentes que participaron en el gobierno local del PSOE en el anterior mandato, entre los años 2019 y 2023, hasta que se apartaron de esas tareas tras, detallan en sus escritos, precisamente por la situación generada tanto por la regidora socialista como por su número dos en el Ayuntamiento. Se trata de las exediles Eva Martínez Acón y Esther Fontán, cuya salida del gobierno municipal vino precedida de tensiones internas que salieron a la luz, aunque sin trascender entonces los detalles que aportan ahora.

Una de ellas asegura que en el 2022 puso su situación de acoso laboral en conocimiento de la dirección del PSOE en Madrid. Lo hizo a través de una carta al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán. Su texto recoge pasajes como este: «No te puedes llegar a imaginar la angustia que me asaltaba cada vez que mi secretaria me anunciaba una llamada de la alcaldesa, Inés Rey, o cuando su nombre aparecía registrado en las llamadas de mi teléfono móvil. Sé que esto puede parecer incluso ridículo entre compañeras, el sentir prácticamente miedo cuando esto pasaba, pero la conducta hacia mí era como cuando someten a una persona a la tortura de la gota malaya: un día, otro, otro, otro, poco a poco, cuando menos lo esperabas».

Acón, por ejemplo, recuerda en su denuncia interna que en el 2020, por ejemplo, hubo una reunión «con todos los concejales en la que durante una hora y media sufrí todo tipo de presiones e insultos: "Eres una vaga, te la rascas a dos manos, tienes un sueldo Nescafé, para ir en listas hay que tener nivel, que se te meta en la puta cabeza que quien manda en el PSOE es Inés..."». Fue apartada de sus funciones en el ejecutivo municipal. Asegura que situaciones como estas, hasta su salida del Concello, se pusieron en conocimiento «del comité de ética, de la Comisión Ejecutiva Nacional y en reunión en Madrid del vicesecretario del PSdeG [en ese momento la dirección gallega estaba en manos de Gonzalo Caballero] y el secretario de Organización (gallego), que expusieron al anterior secretario de Organización, Santos Cerdán, lo que aquí denuncio, sin que hubiese ningún tipo de actuación por el partido a nivel federal».

«Estudié con mi abogada —dice esta exconcejala— la posibilidad de plantear una denuncia por acoso, pero lo descarté por las consecuencias negativas en mi vida profesional, además de la situación de ansiedad, angustia y malestar emocional que dicha situación me estaba creando». Ahora, concluye, ha decidido dar un paso adelante ante los casos que están saliendo actualmente en el partido: «Dada la situación presente he tomado conciencia de la gravedad de la situación que parece muy extendida y por ello decido presentar esta denuncia».

Inés Rey habla de «uso espurio» del canal interno para denunciar

Ante estas denuncias, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha señalado, a través de un comunicado, que «es una lástima que un canal interno que surgió para defender a víctimas reales lo usen determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto». «En el fondo, quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas», destaca.

Por otra parte, Inés Rey recuerda que el canal interno de denuncias «es anónimo» y que, en este caso, «las denunciantes tienen nombre y apellidos». «Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas», añade.

«No se puede confundir la discrepancia política con el acoso. Quien no repite en unas listas, o discrepa en un gobierno, tiene otras vías y canales políticos para expresarse», dice Inés Rey en este comunicado.

Además, la alcaldesa de A Coruña invita a las denunciantes a acudir «al juzgado». «Si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es un delito», destaca.

«Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y de acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres», añade. Y concluye: «Si lo que pretenden es que me calle, no lo van a conseguir. Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso».

Una militante denuncia por el canal interno del PSOE al alcalde de Barbadás por acoso laboral LA VOZ

Segundo episodio en Galicia

Es el segundo episodio de supuesto acoso laboral por parte de un regidor que se recibe desde Galicia a través de los canales internos del PSOE. El anterior fue en Barbadás, el martes, y el regidor decidió darse de baja del partido, pero seguir al frente de la alcaldía. Y llega en un momento de tensión en la cúpula socialista en Galicia por las denuncias por acoso sexual a José Tomé, para las que la propia Inés Rey pidió contundencia a la dirección actual del partido, encabezada por José Ramón Gómez Besteiro.