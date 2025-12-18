El PSdeG asegura que no tiene constancia de ninguna denuncia sobre Inés Rey y se remite a Ferraz

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la diputada Lara Méndez, en el Parlamento. SANDRA ALONSO

Las denuncias por acoso laboral de dos exconcejalas de A Coruña contra la actual alcaldesa, Inés Rey, han situado en la primera línea la gran pregunta. ¿Actuará el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, con la misma celeridad que en el caso de Barbadás para anunciar la salida del partido de la regidora y reclamarle también que deje sus cargos? De momento, el PSdeG sostiene que no tiene constancia de ninguna denuncia y que tendrá que ser Ferraz, la sede federal, la que lo confirme, como sí hizo en la denuncia del caso Tomé. Fue a partir de ahí cuando la dirección gallega del partido, según su relato de los hechos, decidió actuar.

Además, la cúpula del PSdeG advierte de que, al igual que en el caso de Barbadás, Besteiro y su equipo no sabían de la denuncia, pero matiza que en el supuesto del concello ourensano fue la víctima la que puso el caso en conocimiento del secretario provincial del partido. Y por eso llegó hasta la dirección. Fue entonces cuando Besteiro compareció, en la tarde del pasado martes, para pedir la renuncia del regidor.

Por otra parte, el alcalde de Ares (Ferrolterra), el socialista Julio Iglesias, ha lanzado una durísima crítica pública contra la actual dirección de su partido, a la que acusa de tener «viciados» los mecanismos de control interno y de actuar bajo «razones bastardas». En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el regidor exigió una «dimisión en bloque» de los responsables y aseguró que la gestión actual está «acabando con el PSOE».