El Ensino vence al Bembibre tras una gran remontada final

Además, algunas fuentes aseguran que la salida de la alera Marta Tudanca podría ser inminente

El Durán Maquinaria Ensino anunció en la mañana de ayer la lesión de su jugadora Alicia Villegas. La tarraconense se había lesionado en la rodilla en el partido contra el IDK Ibaeta en el Pazo hace unas semanas. Las peores noticias se confirmaron y, lo que parecía una afectación en el menisco, ha terminado siendo una rotura del cartílago y del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El propio club ha confirmado que se perderá lo que resta de temporada.

Tanto ella misma como el propio club no se esperaban una lesión tan grave, por lo que esta situación es un golpe muy duro para el equipo. El míster, Carlos Cantero, se mostraba entristecido por la noticia: «Antes de la artroscopia no parecía tanto. Cuando los médicos investigaron más, se dieron cuenta de que era algo grave. Es una verdadera pena. Ella está algo desanimada, porque no se lo esperaba, pero es muy fuerte y sabemos que saldrá de esta antes de lo que parece».

