Ábalos defiende en el Supremo el nombramiento de Koldo como consejero porque «no tenía que aportar nada»

El exministro José Luis Ábalos durante su declaración en el Supremo

José Luis Ábalos declaró hoy la guerra a la meritocracia en la administración. El exministro de Transportes justificó este lunes en su declaración ante el Tribunal Supremo la designación de Koldo García como consejero en las empresas públicas Renfe Mercancias y Puertos del Estado. Durante el inicio de su larguísima comparecencia, el exdirigente socialista afirmó que, para el desempeño de tales funciones, García «realmente no tenía que aportar nada».

El exministro sostuvo que los nombramientos en la cúpula de estas entidades no deben regirse por principios técnicos, sino por la relación personal con el responsable del departamento. Ábalos declaró que estos cargos «no son por mérito o la capacidad» y subrayó que la normativa «no exige nada más allá de la confianza de los que les nombra». En este sentido, situó la labor de su asesor en los «niveles más sencillos» de la estructura administrativa.

Respecto a la entrada de García en los consejos de administración de las empresas públicas, el compareciente lo enmarcó como una compensación laboral. Ábalos afirmó que tomó la decisión «en agradecimiento a ese tiempo de entrega y lealtad». Además, argumentó que la «única posibilidad de que pudiera seguir siendo asistente» era su incorporación formal en el equipo de asesores del que disponía el Ministerio de Transportes.

Ábalos calificó los cargos ocupados por su ayudante como «dos consejos muy menores» y aseguró que su proceder fue el habitual en la gestión ministerial. «No hice nada distinto a lo que hicieran mis antecesores», manifestó ante el tribunal. El exministro concluyó que el papel de Koldo García en dichos organismos se limitó al «nivel de información» (de mantenerle al día de los temas de esas empresas) y al «refuerzo y apoyo» necesarios para garantizar el «respaldo del presidente».

En cuanto al origen de su relación, el exministro recordó que conoció a Koldo García a principios del 2017, durante el proceso de primarias del PSOE, mencionando actos específicos en Aldeanueva de Ebro (La Rioja), Navarra y Madrid. Ábalos explicó que, en aquel momento, el partido se encontraba en una «situación muy delicada» y su prioridad absoluta era recomponer la organización. Para cumplir con su agenda de viajes, el exministro señaló que «necesitaba un conductor con disponibilidad plena y militancia».

Ábalos relató que fue Santos Cerdán quien le propuso el nombre de García, quien en ese momento se encontraba retirado. Según la declaración prestada hoy, el asistente pasó a acompañarle las «24 horas al día» ejerciendo funciones de «conductor, pero también seguridad personal». El exministro definió este vínculo como parte de unos «vínculos singulares» basados en la convivencia constante.

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Transportes, potencial negocio

Más allá de las acusaciones lanzadas sin pruebas contra el presidente del Gobierno —de que sabía de la existencia de esta trama corrupta, lo que no tiene recorrido procesal— y de su denuncia de un sistema de financiación irregular del PSOE —cuya supuesta existencia se investiga en una pieza separada en la Audiencia Nacional—, su testimonio reforzó la arquitectura ya dibujada por la UCO: la existencia de la red en la que el acceso al Ministerio de Transportes se convertía en un activo económico. En ese esquema, la posición de Ábalos aparece en el epicentro.

Frente a ese bloque acusatorio tan sólido, y a la espera de la declaración de alguien tan políticamente relevante para Sánchez y para el PSOE, Ábalos solo puede oponer las versiones de su hijo Víctor y de Koldo, su fiel escudero imputado como él. El testimonio del primero, el día inaugural del juicio, ya casi se ha olvidado. Que un hijo exculpe a su padre no es una prueba de descargo. Y menos cuando la propia UCO señala en sus informes al primogénito como «custodio» del dinero oculto de su progenitor.

Por su parte, Koldo tiene cuesta arriba persuadir a la Sala de lo Penal con la película que Koldo proyectó en la sala en su declaración del jueves. En ella se presentó como una suerte de héroe ciudadano para conseguir mascarillas en China en lo peor de la pandemia o luchando a brazo partido como colaborador policial contra ETA en los 90 o contra el yihadismo más recientemente.

Su interrogatorio pivotó sobre una idea central: él y Ábalos —a quien, si acaso, solo se le pueden reprochar sus debilidades por las mujeres— fueron víctimas de una trampa urdida por De Aldama. Según la versión del exasesor, esa supuesta celada tuvo como pieza clave a Jésica Rodríguez, a quien describió como una «agente encubierta» introducida en la vida privada del exministro para chantajearlo. Llegó a insinuar que la joven ejercía la prostitución —algo que ella negó en sede judicial— y sostuvo que su relación con Ábalos fue utilizada como mecanismo de presión.

El problema de esa novela exculpatoria de Koldo es que éste ya ha mentido. Lo reconoció él mismo en el juicio, después de haber dicho en la fase de instrucción que no fue De Aldama quien presentó a Jésica a Ábalos. O cuando aseguró que «las chistorras» eran embutidos y no billetes de 500, como sí admitió el jueves poniendo en un brete al PSOE.

La única brecha en el armazón probatorio que atrapa a quien fuera mano derecha de Sánchez es el rastro del dinero. Las cantidades que De Aldama afirma haber entregado —250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo— no han sido localizadas. La UCO reconoció no haber encontrado ese dinero y nadie en las decenas de horas de juicio ha facilitado siquiera una pista de dónde se hallaría.