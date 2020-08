Comeza un programa de ocio acuático en áreas fluviais da provincia

0

Lugo 21/08/2020 18:31 h

Comeza un novo programa de ocio acuático en áreas fluviais da provincia, promovido desde a Deputación para a mocidade. Trátase de actividades gratuítas de lecer adaptadas á nova normalidade, para promocionar o turismo interior e de natureza. Inclúen actividades acuáticas de kaiak, paddle surf, inchables e outros xogos en contornas fluviais dos concellos da Pontenova, Alfoz, Trabada, Guitiriz e Navia de Suarna. Cada xornada durará tres horas e poderán participar maiores de 6 anos, que disporán dun coordinador e seis monitores encargados de dirixir e supervisar.

A deputada de Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, destacou que a situación sanitaria provocada polo covid-19 «obríganos a reinventarnos moitas veces e a adaptar á nova normalidade as actividades que viñamos facendo ata o de agora para preservar o máis importante, que é a saúde pública. Podemos seguir saíndo e dinamizando o turismo, a economía e o emprego, pero doutra maneira. Iso foi o que fixemos na Deputación coas actividades de lecer en espazos fluviais». Este verán, engadiu «ofrecemos de novo esta alternativa de lecer para promocionar o turismo interior e de natureza, pero aplicando todas as medidas de seguridade establecidas e recomendadas polas autoridades sanitarias. Todo para que se poidan desenvolver minimizando riscos, con todas as garantías posibles».

A inscrición pode facerse unha hora antes do inicio de cada actividade ou chamando ao teléfono 636 504 155. Os interesados en obter máis información poden facelo en www.deputacionlugo.gal.

Para garantir a seguridade fronte ao covid-19, aplicarase un rigoroso protocolo de prevención coas medidas establecidas polas autoridades sanitarias. A participación será por grupos cun aforo reducido de 10 persoas, que rotarán polas diferentes actividades e acompañados sempre do mesmo monitor. Contarase coa presenza dun axente anti-covid para controlar as medidas preventivas e a desinfección do material da zona. Antes do inicio, tomarase a temperatura, entregaranse máscaras e tomaranse datos dos participantes, que disporán de hidroxel e auga con xabón para a hixiene de mans. Todo o persoal irá previsto cos EPIS correspondentes e as zonas estarán delimitadas con circuítos de entrada e saída.

O programa de actividades é o seguinte:

· Navia de Suarna, praia fluvial. Sábado 22, de 16.30 a 19:30 horas.

· Guitiriz, Parga. Domingo 23, de 16.30 a 19:30 horas. E domingo 6, de 16.00 a 19.00.

· Alfoz, área recreativa de Carballido (A Naranxa). Luns 24, de 16.00 a 19.00.

· A Pontenova, Pozo da Ola. Xoves 27, de 16.00 a 19.00.

· Trabada, Ría de Abres. Domingo 30. De 15.00 a 18.00.